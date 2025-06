La vespasienne du parc Saint-Marc est maintenant protégée par la Loi sur le patrimoine culturel

QUÉBEC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a signé un avis d'intention de classement pour la vespasienne du parc Saint-Marc, située à Shawinigan. Posé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, ce geste permet de protéger un immeuble remarquable qui était menacé de démolition.

La vespasienne du parc Saint-Marc présente un grand intérêt patrimonial, tant sur le plan architectural qu'historique. Érigée en 1939 et en 1940 selon les plans de l'architecte Jules Caron, la vespasienne présente un état d'authenticité exceptionnel. Son revêtement lisse et blanc, de même que la forme et la distribution de ses ouvertures qui empruntent au vocabulaire nautique en font un exemple éloquent du style paquebot (streamline), une interprétation internationale de l'art déco. Ce vocabulaire architectural distinctif fut développé pour le bâtiment en cohérence avec sa fonction de pavillon des baigneurs.

Sur le plan historique, l'immeuble évoque la réponse des milieux municipaux qui, avec l'appui des gouvernements du Québec et du Canada, ont mis sur pied des programmes de travaux publics pour venir en aide aux chômeurs pendant la crise économique des années 1930. C'est dans ce contexte que ce pavillon est construit et aménagé pour servir les baigneuses et baigneurs du parc Saint-Marc, aujourd'hui le parc Antoine-St-Onge. La vespasienne illustre également l'émergence de la piscine comme infrastructure de salubrité publique, de sports et de loisirs dans les municipalités du Québec. Elle est ainsi un témoin significatif de la mise en place d'un premier réseau d'équipements récréatifs et sportifs au service des citoyennes et citoyens.

Citations

« La vespasienne du parc Saint-Marc est un témoin remarquable de notre histoire et de notre patrimoine bâti. En signant cet avis d'intention de classement, je m'assure que le bien soit maintenant traité comme s'il était déjà classé. Autrement dit, il ne sera pas démoli. Nous avons le devoir collectif de trouver des solutions pour conserver et valoriser les bâtiments existants au bénéfice des générations actuelles et futures. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Toutes les parties s'entendent sur le caractère unique de la vespasienne. La protection de notre patrimoine mérite qu'on s'y attarde avec sérieux. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette - Saint-Maurice

