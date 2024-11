NASHVILLE, Tennessee, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Julien Auctions est fière d'annoncer le retour de la vente aux enchères Play, Worn & Torn, le plus important événement de souvenirs musicaux de l'industrie, qui aura lieu du 20 au 21 novembre au Musicians Hall of Fame & Museum de Nashville, au Tennessee. Plus de 800 éléments emblématiques de l'histoire de la musique seront présentés lors de cette vente aux enchères en direct et en ligne de deux jours.

Pleins feux sur la vente aux enchères

L’emblématique Fender Stratocaster de 1956, numéro de série 09391 - connu sous le nom de The Mary Kaye - sera mis aux enchères avec une estimation de 200 000 $ à 300 000 $! L’expert en guitare de Julien, Mike Adams, nous éclaire sur l’héritage de cet instrument unique en son genre, le premier Stratocaster vraiment personnalisé, joué par Mary Kaye elle-même, la première dame du rock n Roll.

La guitare Fender Stratocaster Guitar : Serial #09391 de 1956 de Mary Kaye , cette guitare Stratocaster au fini blonde transparent avec matériel doré est la guitare même détenue par Mary Kaye dans la photo promotionnelle légendaire de Fender en 1956. Connu sous le nom de Mary Kaye , il a été utilisé dans le film Cha-Cha-Cha Boom! avant de participer à un périple historique entre les mains de musiciens de renom comme Jimmy Crespo d'Aerosmith et The Who's John Entwistle . Estimé entre 200 000 $ et 400 000 $.

Serial Stratocaster au fini blonde transparent avec matériel doré est la guitare même détenue par dans la photo promotionnelle légendaire de Fender en 1956. Connu sous le nom de , il a été utilisé dans le film Cha-Cha-Cha Boom! avant de participer à un périple historique entre les mains de musiciens de renom comme d'Aerosmith et The Who's . Estimé entre 200 000 $ et 400 000 $. La guitare L-5 Gibson de 1939 de sœur Rosetta Tharpe : cette guitare à arc, en série #EA-5024, a été construite pour la sœur Rosetta Tharpe et détenue par la marraine du Rock n' Roll jusqu'en 1952. Un chef-d'œuvre artisanal, il est doté d'un dessus d'épinette de Sitka, d'un dos et de côtés en érable d'oiseau, et d'un cou d'érable flamboyant. Le nom de Tharpe est gravé sur la housse de tige de soutien, et il a été vu dans des photographies emblématiques dès le début de sa carrière. Estimé entre 40 000 $ et 60 000 $.

Autres éléments en vedette

Guitare Early Beatles- Era Futurama de George Harrison : jouée pendant les journées des Beatles à Hambourg, valeur estimée entre 600 000 $ et 800 000 $.

: jouée pendant les journées des Beatles à Hambourg, valeur estimée entre 600 000 $ et 800 000 $. Guitare de style télécom Sadowsky sur mesure de Prince's : utilisée pendant sa tournée de parade de 1986, évaluée entre 200 000 $ et 400 000 $.

: utilisée pendant sa tournée de parade de 1986, évaluée entre 200 000 $ et 400 000 $. Collection personnelle de Don Everly : 161 lots, dont une guitare à arc Gibson ES-5 1949-1950 jouée par Ike Everly (20 000 $ à 30 000 $) et des paroles manuscrites pour Keep A Loving Me (3 000 $ à 5 000 $).

: 161 lots, dont une guitare à arc Gibson ES-5 1949-1950 jouée par (20 000 $ à 30 000 $) et des paroles manuscrites pour Keep A Loving Me (3 000 $ à 5 000 $). Le chapeau Tinsel de Freddie Mercury : porté pendant les Concerts for Kampuchea de 1979 de la Reine, est estimé entre 10 000 $ et 20 000 $.

: porté pendant les Concerts for Kampuchea de 1979 de la Reine, est estimé entre 10 000 $ et 20 000 $. Otoboke Beaver Fender Strat Special Edition (Surf Green) : utilisé par Accorinrin d'Otoboke Beaver pour écrire et interpréter des chansons sur Okoshiyasu!! Otoboke Beaver ( 2016) et Itekoma Hits (2019). Modifiée sur mesure et ornée d'œuvres d'art uniques, estimée entre 10 000 $ et 20 000 $.

: utilisé par Accorinrin d'Otoboke Beaver pour écrire et interpréter des chansons sur Okoshiyasu!! Otoboke Beaver ( Itekoma Hits (2019). Modifiée sur mesure et ornée d'œuvres d'art uniques, estimée entre 10 000 $ et 20 000 $. La coiffure Bob Mackie Feather : portée par Cher au Cher Show , est estimée entre 40 000 $ et 60 000 $.

: portée par Cher au , est estimée entre 40 000 $ et 60 000 $. Dolly Parton's Smashed Epiphone SG Guitar : photo prise lors de son Nashville Special 2023 HITS Daily Double, estimée entre 4 000 $ et 6 000 $.

Julien Auctions poursuit sa tradition de soutien à la communauté musicale au moyen de collections caritatives exclusives, comme Lyrics for a Cause de la Music Health Alliance, mettant en vedette des paroles signées de Billie Eilish, Selena Gomez et plus encore (environ 600 $ à 800 $).

Détails de la vente aux enchères

Vente aux enchères en direct et en ligne : Mercredi 20 novembre, 10 h HNC Jeudi 21 novembre, 10 h HNC



Pour en savoir plus, visitez le site juliensauctions.com.

Personne-ressource pour les médias : Mozell Miley-Bailey | (646) 653-3105 | [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=KL9Iny48P7g

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/5033201/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions