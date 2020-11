La vente aux enchères de la Maison Heffel réunit des collectionneurs d'œuvres d'art du monde entier dans une salle virtuelle

Plus de 100 œuvres d'art seront offertes dans le cadre de la vente aux enchères de la Maison Heffel , qui se tiendra le 2 décembre 2020 et devrait générer des recettes de 10 à 15 millions de dollars.

, qui se tiendra le 2 décembre devrait générer des recettes de 10 à 15 millions de dollars. Des collectionneurs du monde entier pourront enchérir en toute sécurité, dans le confort de leur foyer, par l'entremise d'une salle de vente virtuelle à la fine pointe de la technologie.

Des toiles de qualité muséale de Jean Paul Riopelle , d'Alex Colville, d'E. J. Hugues et de Kenneth Noland figureront parmi les œuvres importantes offertes dans le cadre de cette vente.

TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - En cette année de grands bouleversements, le marché de l'art manifeste une passion et une participation renouvelées qui s'expriment désormais dans le cadre d'événements à distance. Chef de file dans son domaine, la Maison de vente aux enchères Heffel s'est adaptée à cette transformation en apportant d'importantes améliorations numériques à tous les volets de ses affaires. La maison d'envergure internationale présentera ainsi plus de 100 œuvres remarquables lors de sa vente aux enchères du mercredi 2 décembre, au cours de laquelle seront mis en vedette certains des artistes les plus recherchés à travers le monde. Des chefs-d'œuvre de Jean Paul Riopelle, d'Alex Colville, d'E. J. Hugues, d'Emily Carr et de Kenneth Noland seront offerts dans une salle de vente virtuelle qui réunira des collectionneurs des quatre coins du monde et leur permettra de vivre l'effervescence de l'événement en toute sécurité, dans le confort de leur foyer. Au total, les recettes de cette vente aux enchères devraient se chiffrer entre 10 et 15 millions de dollars. (Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et s'appuient sur des évaluations prudentes.)