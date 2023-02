Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

VANCOUVER, BC, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Le quartier chinois fait partie intégrante du tissu social, culturel et commercial de Vancouver depuis plus de 135 ans. Il est également une destination spéciale pour des milliers de touristes qui souhaitent découvrir la gentillesse, l'hospitalité et la riche histoire de cette communauté.

La Vancouver Chinatown Foundation reçoit 1,8 million de dollars pour améliorer les expériences touristiques dans le quartier chinois historique de la ville (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Le soutien d'espaces publics sûrs et inclusifs et d'attractions touristiques dynamiques est indispensable pour favoriser des collectivités vibrantes. Ces espaces rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Comme de nombreux quartiers dépendants du tourisme au Canada, le quartier chinois de Vancouver est prêt à accueillir de nouveau les résidents et les visiteurs et à leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,8 million de dollars par l'entremise Fonds d'aide au tourisme de PacifiCan pour soutenir l'initiative de la Vancouver Chinatown Foundation visant à revitaliser le quartier chinois historique de la ville.

Plus de 1,3 million de dollars de l'investissement total seront utilisés pour moderniser les bâtiments emblématiques du quartier, notamment le centre culturel chinois, le Chinatown Storytelling Centre et les jardins Sun Yat-Sen Classical, grâce à un nouvel éclairage, à de nouveaux panneaux de signalisation et à d'autres améliorations.

Le reste du financement sera utilisé pour développer le festival Light Up Chinatown, qui se tient chaque année pendant deux jours en septembre et célèbre la communauté du quartier chinois de Vancouver. En 2022, le festival a attiré environ 10 000 visiteurs dans le quartier. Cet investissement aidera la Vancouver Chinatown Foundation à mettre en place de nouveaux programmes et de nouvelles infrastructures pour le festival de 2023.

Ce financement contribuera à apporter une nouvelle énergie au quartier chinois en aidant la communauté à maintenir des centaines d'emplois, à créer jusqu'à 50 emplois pour les groupes sous-représentés et à attirer jusqu'à 10 000 visiteurs canadiens et étrangers.

« Le quartier chinois historique de Vancouver est un symbole de force, de volonté et de résilience. C'est pourquoi investir dans ce quartier a un tel poids. En aidant la Vancouver Chinatown Foundation à revitaliser ce joyau culturel bien-aimé, nous ferons en sorte que le quartier chinois continue d'être un rappel des contributions des Canadiens d'origine chinoise, un moteur économique local et une attraction emblématique pour les résidents et les visiteurs pour les générations à venir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de l'économie touristique. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Au nom de la communauté du quartier chinois de Vancouver, nous exprimons notre gratitude à l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, et au gouvernement du Canada pour son soutien dans la revitalisation de ce quartier historique. Le quartier chinois abrite de nombreuses entreprises et organisations, anciennes et nouvelles, dont le tourisme est le moteur économique. Grâce à l'amélioration des infrastructures et des attractions culturelles et à la célébration de nos identités sino-canadiennes, l'investissement de PacifiCan permettra de relancer une industrie touristique autrefois florissante dans ce quartier emblématique. »

- Carol Lee, présidente, Vancouver Chinatown Foundation

Faits en bref

Le quartier chinois de Vancouver a été déclaré lieu historique national par le gouvernement du Canada en 2011 et lieu historique d'importance par le gouvernement de la Colombie-Britannique en 2014.

a été déclaré lieu historique national par le gouvernement du Canada en lieu historique d'importance par le gouvernement de la Colombie-Britannique en 2014. Le financement servira à l'installation d'un éclairage écoénergétique, au remplacement des portes et fenêtres des vitrines, à l'installation de nouveaux panneaux de signalisation et auvents, de pots de fleurs et de jardinières, à la peinture et à la remise en état des briques et des tuiles de plusieurs bâtiments du quartier chinois. Il contribuera également à améliorer le festival Light Up Chinatown de 2023.

Le tourisme est l'un des principaux moteurs économiques du Grand Vancouver; il contribue annuellement pour environ 4,8 milliards de dollars à l'économie régionale et soutient plus de 70 000 emplois à temps plein.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le Fonds d'aide au tourisme a été lancé à l'été 2021 et fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

