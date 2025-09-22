REGINA, SK, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le Canada a l'occasion de diversifier l'équivalent de 12 milliards de dollars en exportations d'aliments et de boissons vers des marchés autres que celui des États-Unis afin de se protéger contre les perturbations commerciales, d'améliorer sa compétitivité sur les marchés mondiaux et de mettre en place un système agricole et agroalimentaire plus résilient. C'est ce qui ressort d'un rapport de Financement agricole Canada (FAC) intitulé Le virage commercial de 12 milliards de dollars : Le Canada a l'occasion d'exporter ses aliments ailleurs qu'aux États-Unis.

Le secteur canadien des aliments et des boissons dépend fortement des États-Unis, puisqu'en 2023 plus des trois quarts de ses exportations étaient destinées à son voisin du Sud, contre 31 % pour les produits agricoles primaires. Pour ce qui est des importations, 65 % des aliments et des boissons provenaient des États-Unis, contre 78 % pour les produits agricoles primaires. Cette dépendance rend les producteurs agricoles et agroalimentaires canadiens vulnérables aux fluctuations commerciales imprévisibles. L'économie américaine restera toujours un marché clé pour les exportations canadiennes, mais l'évolution du paysage commercial souligne la nécessité de diversifier les exportations vers d'autres marchés.

« Les producteurs et les productrices agricoles et agroalimentaires du Canada dépendent du commerce international pour prospérer, mais les perturbations commerciales actuelles ont créé de l'incertitude et des obstacles à la croissance. La diversification des exportations d'aliments et de boissons au-delà des États-Unis renforcera non seulement la résilience des producteurs, mais profitera également aux consommateurs canadiens et à l'économie dans son ensemble, a déclaré Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. Ce rapport reflète les efforts déployés par FAC pour orienter le dialogue canadien sur l'importance et la viabilité de la diversification, ainsi que sur les occasions qu'elle nous offre et que nous ne pouvons pas laisser passer. »

La stratégie de diversification de 12 milliards de dollars recommandée par FAC repose sur trois domaines clés :

Renforcer le commerce interprovincial en réorientant 2,6 milliards de dollars d'exportations à destination des États-Unis pour répondre à la demande intérieure. Cette approche réduit la dépendance à l'égard des importations, soutient les producteurs et les productrices du Canada et contribue à stabiliser le système alimentaire à l'échelle nationale;

Tirer le meilleur parti des 15 accords de libre-échange existants du Canada, qui visent au total 51 pays et représentent 66 % du PIB mondial, afin d'accroître les exportations canadiennes d'aliments et de boissons vers les marchés mondiaux;

Établir de nouveaux partenariats internationaux en vue de saisir de nouveaux débouchés sur les marchés à forte valeur ajoutée en Europe , en Asie et en Amérique latine, avec une cible de croissance de 9,4 milliards de dollars à l'extérieur des États-Unis.

Le rapport relève des possibilités de diversification commerciale parmi les différents groupes de produits, notamment les aliments préparés, les huiles végétales et les aliments pour animaux. Les aliments préparés constituent la catégorie la plus importante, représentant 19 % des exportations canadiennes d'aliments et de boissons, qui ont totalisé 8,6 milliards de dollars en 2023 et dont 90 % sont actuellement expédiées aux États-Unis. La stimulation du commerce interprovincial peut permettre de réorienter environ 10 % de ces exportations sur le marché intérieur, tandis que les 90 % restants doivent être redirigés vers les marchés à forte valeur ajoutée en Europe et les marchés en croissance rapide en Asie.

« Il sera essentiel d'investir dans les infrastructures et l'innovation et d'élargir l'offre de produits pour soutenir cette transition. La réorientation de 12 milliards de dollars d'exportations permettra de réduire les risques et d'assurer la stabilité du secteur agricole et agroalimentaire canadien, a affirmé Jean-Philippe Gervais, économiste en chef de FAC. Un portefeuille commercial équilibré rendra le secteur agricole et agroalimentaire plus compétitif, plus souple et plus apte à réussir dans une économie mondiale en pleine mutation. »

Parmi les autres stratégies mises en avant dans le rapport figurent la promotion du mouvement « Achetez canadien » afin de stimuler la demande intérieure et le renforcement de l'image de marque du Canada à l'échelle internationale afin de faire connaître la qualité, la salubrité et la polyvalence des produits alimentaires canadiens. L'expansion de la capacité de transformation à valeur ajoutée au pays permettra par ailleurs au Canada de gagner une plus grande part du marché des produits alimentaires, tandis que l'exploration de diverses sources de protéines et de produits transformés de manière durable offrira de nouveaux débouchés tant au pays qu'à l'étranger.

