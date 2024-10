La valeur des terres agricoles au Canada s'est appréciée de 5,5 % au premier semestre de 2024

REGINA, SK, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La valeur des terres agricoles cultivées au Canada a augmenté en moyenne de 5,5 % au cours du premier semestre de 2024, selon l'examen semestriel de la valeur des terres agricoles réalisé par Financement agricole Canada (FAC). Entre juillet 2023 et juin 2024, l'augmentation a été de 9,6 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la période précédente de 12 mois (de janvier à décembre 2023).

« La valeur des terres agricoles a augmenté à un rythme plus lent, mais une croissance de 5,5 % en six mois demeure un chiffre très élevé », fait valoir Jean-Philippe Gervais, économiste en chef de FAC.

Pour la deuxième année consécutive, la Saskatchewan et le Québec ont enregistré les hausses moyennes sur six mois les plus élevées au pays, soit respectivement 7,4 % et 5,4 %. Les hausses observées au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et en Alberta se situaient dans la même fourchette, à 5,2 %, 5,0 % et 4,6 %, respectivement Le Manitoba a connu une progression de 3,9 %, suivi de près par la Nouvelle-Écosse, à 3,8 %. L'Ontario a enregistré une hausse plus faible, soit de 2,1 %, et l'Île-du-Prince-Édouard arrive en queue de peloton, avec 1,7 %.

Toutefois, la hausse des coûts d'emprunt, la baisse des prix des produits de base et l'augmentation du prix des terres n'ont pas dissuadé certains acheteurs. En ce qui concerne l'avenir, la baisse des coûts d'emprunt et l'offre limitée de terres agricoles disponibles devraient favoriser le maintien des prix élevés actuels des terres agricoles.

« L'augmentation continue de la valeur des terres agricoles met en évidence les perspectives positives et solides à long terme du secteur agricole. Alors que nous progressons dans la seconde moitié de 2024, les tendances en matière de revenus agricoles et de taux d'intérêt seront des indicateurs clés de l'évolution de la valeur des terres agricoles », poursuit M. Gervais.

M. Gervais a par ailleurs noté que les recettes monétaires agricoles au comptant devraient diminuer globalement de 3,3 % en 2024, car les prix des produits de base montrent peu de signes de reprise rapide, ce qui pourrait limiter la volonté et la capacité des agriculteurs d'attribuer des valeurs plus élevées aux terres agricoles.

« Comprendre les tendances économiques et financières est essentiel pour prendre des décisions éclairées. FAC s'est engagée à fournir à l'industrie des renseignements fondés sur des données qui peuvent aider les producteurs et les investisseurs à naviguer dans les perturbations économiques actuelles », conclut M. Gervais. Pour obtenir plus de renseignements et d'analyses économiques, consultez la page des Services économiques FAC à l'adresse fac.ca/serviceseconomiques.

