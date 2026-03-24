REGINA, SK, le 24 mars 2026 /CNW/ - En 2025, la valeur moyenne des terres agricoles canadiennes a continué d'afficher une progression constante, atteignant 9,3 %, d'après le dernier rapport Valeur des terres agricoles de FAC. Les provinces des Prairies ont largement contribué à l'augmentation moyenne de l'année, suivies par les provinces maritimes, où la croissance s'est poursuivie. Au contraire, l'Ontario et le Québec ont enregistré une montée des valeurs moyennes moins importante que les années précédentes.

Le Manitoba a affiché le plus fort bond de la valeur moyenne des terres agricoles, soit 12,2 %, suivi par l'Alberta à 11,4 % et la Saskatchewan à 9,4 %. Dans le Canada atlantique, le Nouveau-Brunswick a présenté un gain de 9,1 % et l'Île-du-Prince-Édouard, de 8,5 %, tandis que la Nouvelle-Écosse a connu une hausse plus modeste de 1,6 %. La valeur des terres agricoles s'est accrue de 4,8 % au Québec, sous l'effet d'une demande stable dans un contexte de production agricole diversifiée, tandis qu'en Ontario, la croissance a ralenti à 2,2 %, après plusieurs années de gains plus importants. Quatre provinces ont présenté des taux de croissance plus élevés en 2025 qu'en 2024 : l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard.

La Colombie-Britannique a enregistré une diminution moyenne de 1,7 %, mais elle affiche la valeur des terres agricoles la plus élevée en moyenne. Le nombre de transactions rendues publiques à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon était insuffisant pour évaluer pleinement l'évolution de la valeur des terres agricoles dans ces régions.

Au cours de l'année écoulée, le marché canadien des terres agricoles est demeuré résilient, déjouant les attentes, car les producteurs et productrices ont continué à étendre leur fonds de terre et à réaliser des acquisitions stratégiques, stimulant ainsi la valeur des terres cultivées, des terres irriguées et des pâturages à l'échelle nationale.

« La demande de terres agricoles est restée vigoureuse, soutenue par la confiance à long terme dans l'agriculture canadienne, les coûts d'emprunts moins élevés, les forts prix du bétail et la disponibilité limitée de terres pour la vente, déclare Jean-Philippe Gervais, vice-président exécutif, agri-production à FAC. L'incertitude qui règne sur le commerce et les droits de douane, les coûts importants des intrants et les faibles prix des produits de base n'ont pas dissuadé le marché d'acheter des terres agricoles. Ces facteurs, ainsi que les conditions de marché qui varient localement, influeront sur les tendances d'abordabilité future des terres agricoles. »

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SOURCE Farm Credit Canada

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