REGINA, SK, le 20 mars 2026 /CNW/ - Alors que le conflit au Moyen-Orient nourrit les inquiétudes quant à l'augmentation des coûts des intrants, Financement agricole Canada (FAC) élargit la portée de son Programme de soutien à la clientèle en cas de perturbations commerciales afin d'aider les agroentreprises, les exploitants agricoles et les transformateurs alimentaires touchés par la hausse des coûts des engrais et des prix de l'énergie.

« Lorsque les tensions mondiales s'intensifient, les producteurs se demandent souvent quel sera l'impact sur les intrants dont ils dépendent, déclare Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. Même si ces événements sont hors de notre contrôle, nous pouvons veiller à ce que les producteurs disposent de la souplesse financière et du soutien dont ils ont besoin pour traverser cette période d'incertitude. FAC est prête à aider les producteurs à poursuivre leurs activités. »

Initialement mis en place en réponse aux tarifs douaniers touchant l'agriculture canadienne, le programme de FAC offrira désormais un soutien pour aider les producteurs et les agroentreprises à gérer les pressions financières causées par des chocs imprévus sur les marchés.

Les prix mondiaux de l'urée ont déjà augmenté face aux inquiétudes concernant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement provenant d'une région qui joue un rôle majeur dans les exportations mondiales d'engrais azotés.

Dans le cadre du Programme de soutien à la clientèle en cas de perturbations commerciales, FAC offre un soutien à la clientèle existante et nouvelle qui répond aux critères de prêt. Le programme comprend l'accès à une ligne de crédit supplémentaire pouvant atteindre 500 000 $, de nouveaux prêts à terme et la possibilité pour la clientèle existante de FAC de reporter, jusqu'à 12 mois, les paiements de capital sur ses prêts existants.

FAC continuera de travailler avec des partenaires de l'industrie pour s'assurer que les entreprises canadiennes du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire peuvent faire face à l'évolution des conditions du marché et continuer à faire progresser l'industrie malgré l'incertitude.

Les personnes qui souhaitent en savoir plus, qu'elles fassent ou non partie de la clientèle existante de FAC, peuvent communiquer avec leur bureau local de FAC ou composer le 1-800-387-3232 pour discuter de leur situation particulière. Le processus habituel de diligence raisonnable en matière de prêt sera suivi à l'égard de toutes les demandes.

Les économistes de FAC ont publié une analyse des répercussions potentielles sur la disponibilité et les prix des engrais pour les producteurs canadiens, qui est accessible ici : Inquiétudes concernant la disponibilité des engrais vu l'agitation qui sévit au Moyen-Orient

Au sujet de FAC

FAC est fière d'être entièrement dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Son personnel a à cœur la réussite à long terme des personnes qui produisent et transforment les aliments canadiens. FAC offre des solutions souples de financement et de capital, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC propose une combinaison de produits et services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de l'industrie. À titre de société d'État commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

SOURCE Farm Credit Canada

Pour obtenir plus d'information ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Éva Larouche, Relations avec les médias de FAC, 1-888-397-3217, [email protected]