La valeur de l'action augmente de 1,40 $ pour atteindre 54,73 $

Faits saillants au 31 mai 2023

Valeur de l'action à 54,73 $ (une hausse de 1,40 $ par rapport à celle en vigueur depuis le 23 décembre 2022 et de 2,12 $ par rapport à celle du 30 juin 2022) ;

Rendement semestriel de 2,6 % ;

Rendement annuel de 4,0 % ;

765 721 actionnaires-épargnants, incluant 41 549 nouveaux actionnaires-épargnants en un an ;

Rendements composés annuels 1 an de 4,0 %, 3 ans de 7,4 %, 5 ans de 6,1 % et 10 ans de 6,9 % ;

Résultat global annuel de 718 millions de dollars ;

Actif net de 18,4 milliards de dollars ;

Investissements pour appuyer l'économie du Québec : 1,2 milliard de dollars ;

MONTRÉAL, le 23 juin 2023 /CNW/ - Pour son exercice financier terminé le 31 mai 2023, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 718 millions de dollars. Le rendement annuel à l'actionnaire est de 4,0 % (incluant 2,6 % pour le deuxième semestre de l'exercice). Ainsi, la valeur de l'action du Fonds est en hausse et atteint maintenant à 54,73 $. L'actif net est de 18,4 milliards de dollars, une hausse de 1 milliard par rapport à l'année précédente, alors que le nombre d'actionnaires-épargnants est de 765 721, une augmentation nette de 17 350 en un an. Rappelons que ces résultats financiers sont annoncés le jour du 40e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi créant le Fonds de solidarité FTQ.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 31 mai 2023, sont de 4,0 % pour 1 an, 7,4 % pour 3 ans, 6,1 % pour 5 ans et 6,9 % pour 10 ans.

« Grâce à notre équipe et notre stratégie, nous avons pu réaliser un profit de 718 millions de dollars pour nos actionnaires malgré le contexte économique, a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds. Nous continuons à fournir tous les efforts pour encourager l'épargne-retraite des Québécois tout en assurant la croissance de nos PME d'ici à travers les turbulences. »

Puisque les états financiers du Fonds seront publiés ultérieurement, une déclaration de changement important a été déposée. Conformément à la règlementation, les états financiers seront publiés au plus tard le 29 août 2023.

Investissements de 1,2 milliard de dollars pour l'économie du Québec grâce à l'épargne des Québécois

Au cours de l'exercice, le Fonds a investi 1,2 milliard de dollars pour appuyer le développement du Québec. Il s'agit d'un sixième exercice consécutif au cours duquel le Fonds a investi plus de 1 milliard de dollars dans l'économie du Québec.

« Lorsque le Fonds s'engage dans un investissement, il s'y engage à long terme, et ce, dans tous les secteurs. Avec la situation économique actuelle, il est primordial d'investir dans des entreprises qui auront autant un impact sur l'économie que sur la société. Il y a encore du travail à faire, mais le Fonds se prépare et est prêt à foncer », a rappelé Mme Béïque.

« Ayant été créé lors d'une crise économique, le Fonds reconnaît l'importance d'appuyer nos entreprises, et ce, partout au Québec. Que ce soit avec de l'accompagnement ou du financement, le Fonds a répondu présent pour contribuer directement à la vitalité de nos PME. Plus de la moitié des dossiers des Fonds régionaux de solidarité FTQ ont permis une relève d'entreprise. C'est majeur. Les rendements du Fonds sont plus que des rendements financiers, ce sont également des rendements sociétaux », a conclu Mme Béïque.

Au cours de l'exercice, le Fonds a notamment investi dans Airex Énergie de Bécancour, une entreprise qui développe et fournit des solutions de décarbonation de calibre mondial ayant la capacité de réduire de manière significative les émissions de GES. Grâce à sa technologie propre CarbonFX™, Airex Énergie transforme la biomasse en produits écologiques à haute valeur ajoutée tels que le biochar, le biocharbon et le biocarbone.

Le Fonds a également appuyé la croissance de l'entreprise EBC de Québec, un leader canadien en construction qui se spécialise dans les secteurs du bâtiment, du civil et des mines. EBC se démarque par son application des critères ESG et par sa volonté d'intégrer des facteurs de développement durable dans sa stratégie d'entreprise. L'équipe du Fonds a d'ailleurs offert, au cours de la dernière année, de la formation aux employés en matière de développement durable.

Finalement, notons que le Fonds a investi dans l'entreprise UgoWork, un important fabricant, développeur et distributeur de solutions lithium-ion innovantes basée à Québec. UgoWork détient également une expertise en énergie qui ouvre les possibilités de « Energy as a Service » au marché de la manutention.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,4 milliards de dollars au 31 mai 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

L'acquisition d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôts pour fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l'achat d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $. À ceci peuvent s'ajouter les déductions reliées au REER.

