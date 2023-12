Hausse de 1,11 $ depuis le 23 juin 2023

Faits saillants pour le semestre terminé le 30 novembre 2023 :

Rendement 6 mois de 2,0 %

Rendement 12 mois de 4,7 %

Rendements composés annuels 3 ans de 4,4 %, 5 ans de 6,1 % et 10 ans de 6,7 %

Valeur de l'action à 55,84 $ (+ 1,11 $ depuis le 23 juin 2023 et + 2,51 $ depuis le 23 décembre 2022)

+ 2,51 $ depuis le 23 décembre 2022) Résultat global de 377 M$ (profits) pour le semestre

Actif net en hausse atteignant 18,9 G$

Investissements de 343 M$ pour appuyer l'économie du Québec

MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Pour les 6 premiers mois de l'exercice 2023-2024, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 377 millions $ au bénéfice de ses 769 459 épargnants. La valeur de l'action atteint maintenant 55,84 $, représentant un rendement à l'actionnaire de 2,0 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2023. Au cours du semestre, le Fonds a investi 343 millions $ pour appuyer l'économie du Québec.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 30 novembre 2023, sont de 4,7 % pour 1 an, 4,4 % pour 3 ans, 6,1 % pour 5 ans et 6,7 % pour 10 ans.

« En cette période d'incertitude économique, il est plus important que jamais d'épargner, d'investir et de croire en nous. On connait l'importance d'avoir une vision à long terme, pour avoir du rendement financier, mais aussi pour que nos investissements procurent un rendement sociétal, c'est à dire qu'il fasse du bien et rende le monde meilleur. Je suis particulièrement fière de nos efforts pour appuyer la relève entrepreneuriale et de notre contribution en matière de logements abordables », a déclaré Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Appuyer la relève des PME québécoises

Qu'il s'agisse de relève familiale, interne ou externe, le réseau du Fonds est depuis longtemps un allié des entrepreneurs qui pensent à céder l'entreprise qu'ils ont bâtie et des repreneurs à la recherche d'un nouveau défi. Au cours du dernier exercice complet des 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS), plus de la moitié de leurs investissements ont appuyé les cédants et les repreneurs québécois pour le maintien des PME en région.

Nokomis, un transformateur de sirop d'érable qui commercialise la production de plus de 200 acériculteurs provenant principalement du Bas-Saint-Laurent, a bénéficié des investissements de 1,5 million $ des FRS et de 250 000 $ du Fonds local de solidarité de la MRC des Basques pour l'acquisition de La Cabane à Mario. Ainsi, l'entreprise poursuivra sa mission de faire découvrir les produits québécois dans le cadre de plusieurs foires et marchés de Noël en Europe.

Le Fonds de solidarité FTQ a également mis la main à la pâte en appuyant la relève de Production Lareault, le plus grand producteur de plants de fraises au Canada. Antoine Casimir et Andrea Borodenko ont fait l'acquisition de l'entreprise de Lavaltrie fondée en 1953 et dirigée par Luc et Lyne Lareault. Ainsi, la compagnie qui compte 185 hectares en culture dans Lanaudière, demeure québécoise alors qu'elle souligne cette année son 70ème anniversaire.

Investissements pour des logements abordables

S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a investi dans plusieurs projets de création et de maintien de logements abordables, sociaux et communautaires au cours du semestre.

Aux côtés du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, le Fonds immobilier a appuyé Interloge pour l'acquisition et la rénovation de deux immeubles dans l'arrondissement Ahuntsic--Cartierville afin de protéger l'abordabilité à long terme de 79 logements. L'investissement du Fonds immobilier a été réalisé dans le cadre de l'entente annoncée en juin 2022 avec le gouvernement du Québec dont l'objectif initial est de construire ou rénover 1 000 logements abordables.

Avec les gouvernements du Québec et du Canada, le Fonds immobilier appuie son partenaire de longue date, Han Logement, pour la construction à East Angus en Estrie de huit logements adaptés et dédiés à des personnes qui vivent avec un handicap physique ou intellectuel. Depuis 2017, le Fonds immobilier a appuyé Han Logement pour la construction de 174 logements adaptés dans le cadre de 19 projets.

Notons également l'inauguration de L'Ardoise à Québec, un projet réalisé par l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE). Cet immeuble de 205 appartements pour étudiants a pu voir le jour grâce à des investissements des gouvernements du Québec et du Canada, de la Ville de Québec et du Fonds immobilier.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

L'acquisition d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôt relatifs aux fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année d'imposition, ce qui correspond à l'achat d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $. En vertu du budget provincial 2023-2024, seuls les particuliers dont le revenu imposable au Québec pour l'année d'imposition 2022 était inférieur à 112 656 $ auront accès aux crédits d'impôt de 30 % pour l'année d'imposition 2024.

