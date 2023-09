MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Au cours de la dernière fin de semaine et des prochaines semaines, 350 employés de Cogeco ont entrepris de nettoyer les sentiers et les berges de 17 communautés dans le cadre de la Journée annuelle d'engagement communautaire 1Cogeco. Cette initiative, qui en est à sa troisième année, est un élément important de l'engagement continu de Cogeco envers la communauté et les pratiques de développement durable, qui comprennent le soutien de nos employés, de nos clients et des communautés où ils vivent et utilisent nos services.

« La Journée d'engagement communautaire 1Cogeco fait partie intégrante de notre stratégie de développement durable et soutient nos engagements axés sur la réduction de notre empreinte environnementale et l'impact positif sur nos communautés. De plus, cette initiative menée par les employés est une occasion de se réunir entre collègues, ainsi qu'avec nos familles afin de soutenir les initiatives locales qui favorisent un avenir plus durable », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

Dans le cadre de ces efforts de nettoyage visant à débarrasser l'environnement des déchets et de la pollution plastique, Cogeco soutient 14 organismes à but non lucratif dans des régions desservies par l'entreprise, dont PurNat, Conservation Halton, Friends of Oleta River State Park, Columbus Recreation and Parks Foundation et Aiken County Parks, Recreation and Tourism. Ces organisations témoignent d'un engagement profond en faveur de la gestion de l'environnement dans nos communautés à travers le Canada et les États-Unis.

Pour en savoir plus sur la Journée d'engagement communautaire 1Cogeco et sur nos autres initiatives, visitez notre site Web.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie dans les provinces du Québec et de l'Ontario ainsi que dans treize États des États-Unis par le biais de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline. Par l'entremise de Cogeco Média, Cogeco possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

