TRIBU LOUIS BULL, TERRITOIRE DU TRAITÉ 6, AB, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, une cérémonie a eu lieu sur le territoire traditionnel pour célébrer la signature de l'accord bilatéral entre la tribu Louis Bull, la Asikiw Mostos O'pikinawasiwin Society et le Canada au sujet des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Cet accord permettra de soutenir la mise en œuvre de la loi Asikiw Mostos O'pikinawasiwin de la tribu Louis Bull. L'accord a été signé par le chef Desmond Bull, de la tribu Louis Bull, et par Catherine Lappe, sous-ministre adjointe, Services aux Autochtones Canada, au nom de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones.

Tous les enfants méritent le meilleur départ possible dans la vie. Cela signifie qu'ils doivent grandir en gardant un lien avec leur communauté et leur culture et que leur intérêt supérieur est toujours prioritaire. Au niveau fédéral, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) a été mise en œuvre dans cette optique. La Loi favorisera le bien-être des enfants de la Nation et, en fin de compte, mènera à des communautés saines pour les générations à venir.

La loi Asikiw Mostos O'pikinawasiwin de la tribu Louis Bull permet à la Nation d'administrer ses propres services à l'enfance et à la famille. L'accord bilatéral signé aujourd'hui avec le gouvernement fédéral fournit à la tribu de Louis Bull 124,8 millions de dollars sur deux ans pour l'aider à mettre en œuvre sa loi et à exercer sa compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. L'accord établit également des mesures de transition de cette compétence et définit les rôles et les responsabilités afin que la transition se fasse le plus facilement possible au Canada et à l'étranger.

La loi Asikiw Mostos O'pikinawasiwin de la tribu Louis Bull met l'accent sur la prévention et l'intervention précoce, et garantit également que les enfants Louis Bull reçoivent des services à l'enfance et à la famille adaptés à leur culture et qu'ils grandissent immergés dans leur communauté, leur langue et leur culture. Les Awasisahk sont des cadeaux. La tribu Louis Bull exerce sa compétence souveraine inhérente sur le bien-être des Awasisahk impliquant les Awasisahk, quel que soit leur lieu de résidence. Cette loi est un exercice de la compétence de la tribu Louis Bull pour rapatrier les Awasisahk du traité. Dans cette déclaration, la tribu Louis Bull fait avancer et protège les droits issus du traité de ses familles tribales : Aînés, citoyens, Oskayahk et Awasis et futurs Awasisahk.

En cas de conflit de lois, qu'elles soient fédérales, provinciales, municipales ou d'une autre Première Nation, la loi Asikiw Mostos O'pikinawasiwin est prépondérante. La réduction du nombre d'enfants autochtones pris en charge reste une priorité pour l'AMO Society, avec le soutien du gouvernement du Canada.

Citations

« Nos enfants sont sacrés. La signature de cet accord avec le gouvernement du Canada pour soutenir la loi Asikiw Mostos O'pikinawasiwin renforcera nos communautés et assurera les meilleurs soins possibles pour nos enfants et nos jeunes. Nous pensons toujours à sept générations et cette loi garantira que ces générations grandiront immergées dans la culture et les façons d'être de notre tribu. Nous nous sommes toujours gouvernés avec la souveraineté que nous a donnée le Créateur et nous continuerons à fournir un environnement sûr, sécurisé, pacifique, sain, attentionné et prospère pour nos peuples. hiy hiy ».

Chef Desmond Bull

Tribu Louis Bull

« La tribu Louis Bull ouvre la voie à un avenir meilleur pour ses familles et ses enfants. Aujourd'hui, votre loi, Asikiw Mostos O'pikinawasiwin, signifie que vous entamez une nouvelle voie qui se traduira par des familles et des enfants plus heureux et en meilleure santé, enracinés dans leur communauté et leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs valeurs. La réalité coloniale du Canada a fait du tort à trop de gens pendant des générations, mais aujourd'hui, le Canada et la tribu Louis Bull tracent une nouvelle route à suivre ensemble. Félicitations et merci à tous ceux qui ont contribué à faire de l'étape d'aujourd'hui une réalité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Les services à l'enfance et à la famille pour la plupart des enfants autochtones sont fournis sous la légalisation de la province ou du territoire où les enfants et les familles résident.

sous la légalisation de la province ou du territoire où les enfants et les familles résident. Le 1er janvier 2020, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi ) est entrée en vigueur. La Loi offre une voie aux communautés autochtones pour exercer leur compétence sur les services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, au niveau national, à la prestation de services à l'enfance et à la famille concernant les enfants autochtones.

(la ) est entrée en vigueur. La offre une voie aux communautés autochtones pour exercer leur compétence sur les services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, au niveau national, à la prestation de services à l'enfance et à la famille concernant les enfants autochtones. Cet accord fournit à la tribu Louis Bull 124,8 millions de dollars sur 2 ans pour soutenir la mise en œuvre de la loi Asikiw Mostos O'pikinawasiwin. Cette loi soutient l'exercice de la compétence de la tribu Louis Bull sur les enfants et les familles de la tribu Louis Bull . L'accord prévoit des mécanismes pour aborder le financement du gouvernement fédéral afin de s'assurer que les ressources financières nécessaires sont en place.

124,8 millions de dollars sur 2 ans pour soutenir la mise en œuvre de la loi Asikiw Mostos O'pikinawasiwin. Cette loi soutient l'exercice de la compétence de la tribu sur les enfants et les familles de la tribu . L'accord prévoit des mécanismes pour aborder le financement du gouvernement fédéral afin de s'assurer que les ressources financières nécessaires sont en place. En novembre 2020, le premier ministre a annoncé un financement de plus de 542 millions de dollars pour faciliter la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis à élaborer conjointement la mise en œuvre de la loi, et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à établir leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille.

Ce financement vient s'ajouter aux 3 milliards de dollars déjà investis pour améliorer le soutien financier du gouvernement du Canada aux services à l'enfance et à la famille des Premières Nations.

aux services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Le budget 2022 a proposé d'investir 87,3 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2022-23, pour accroître le renforcement des capacités et le financement des tables de discussion des accords de coordination afin de soutenir l'exercice des compétences des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière de services à l'enfance et à la famille.

Liens connexes

