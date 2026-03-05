MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - LoiZéro a annoncé aujourd'hui la nomination de la très honorable Dame Jacinda Ardern, ex-première ministre de la Nouvelle-Zélande, à son Conseil consultatif mondial. À la suite de la récente nomination d'un groupe prestigieux de leaders mondiaux au sein de la structure de gouvernance de LoiZéro, la nomination de Dame Jacinda vient renforcer davantage la gouvernance de l'organisation alors que celle-ci poursuit sa mission : développer des systèmes d'IA très performants et sécuritaires en tant que bien public mondial.

Dame Jacinda a été la 40e Première ministre de la Nouvelle-Zélande de 2017 à 2023. Au cours de son mandat, elle a acquis une renommée internationale pour son leadership lors de crises nationales et son plaidoyer en faveur d'une action collective empreinte d'empathie. Elle a notamment cofondé l'Appel de Christchurch, une initiative mondiale regroupant plus de 50 pays, des entreprises technologiques et des membres de la société civile, dédiée à l'élimination des contenus terroristes et extrémistes violents en ligne -- un témoignage de sa capacité à bâtir des ponts entre technologie et bien-être public.

« Le parcours de Dame Jacinda Ardern, marqué par une intégrité exemplaire, et son expérience en matière de gestion internationale des enjeux technologiques sont inestimables. Alors que nous travaillons au développement de systèmes d'IA sécuritaires, le calibre et l'expertise de notre structure de gouvernance aideront à assurer que notre trajectoire technique demeure profondément ancrée dans l'intérêt de l'humanité », a déclaré Yoshua Bengio, coprésident et directeur scientifique de LoiZéro. « Nous sommes très fiers de l'accueillir au sein du Conseil consultatif mondial de LoiZéro. »

« Il y a souvent un faux débat suggérant que nous devons choisir entre le progrès technologique et la sécurité. LoiZéro remet en question cette hypothèse par une approche centrée sur l'humain. Nous avons l'opportunité de permettre à la société, aux gouvernements et aux entreprises de saisir les occasions bénéfiques de l'IA tout en évitant ses risques », a affirmé Dame Jacinda Ardern.

Avec cette nomination, Dame Jacinda rejoint Stefan Löfven, ex-premier ministre de la Suède, au sein du Conseil consultatif mondial de LoiZéro. La présence de ces chefs de gouvernement de haut rang souligne l'engagement de LoiZéro à intégrer une expertise de classe mondiale en matière de politique globale, de gérance et de leadership éthique dans sa structure de gouvernance. Les membres du Conseil consultatif mondial siègent à titre bénévole et non rémunéré.

En plus du Conseil consultatif mondial, les six membres du conseil d'administration de LoiZéro, récemment établi, incluent :

Maria Eitel (Présidente du conseil) , fondatrice de la Nike Foundation , et fondatrice et présidente émérite de Girl Effect

, fondatrice de la , et fondatrice et présidente émérite de Mariano-Florentino (Tino) Cuéllar , président de la Carnegie Endowment for International Peace et ancien juge à la Cour suprême de Californie

, président de la et ancien juge à la Cour suprême de Californie Yuval Noah Harari , intellectuel et historien de renommée mondiale, auteur de nombreux best-sellers incluant Sapiens , Homo Deus et Nexus et cofondateur de Sapienship , une entreprise à impact social visant à promouvoir la collaboration face aux défis mondiaux les plus pressants

, intellectuel et historien de renommée mondiale, auteur de nombreux best-sellers incluant , et et cofondateur de , une entreprise à impact social visant à promouvoir la collaboration face aux défis mondiaux les plus pressants Valérie Pisano , présidente et cheffe de la direction de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

, présidente et cheffe de la direction de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle Sir John Rose , conseiller sénior à Rothschild & Co , ancien directeur général du Rolls-Royce Group

, conseiller sénior à , ancien directeur général du Yoshua Bengio, professeur, Université de Montréal; co-président et directeur scientifique, LoiZéro; fondateur et conseiller scientifique, Mila - Institut québécois d'IA

Travaillant en étroite collaboration, le conseil d'administration et le conseil consultatif mondial de LoiZéro assureront la supervision stratégique des opérations de l'organisation. Ils veilleront au respect de sa mission et de son engagement à développer l'IA en tant que bien public mondial. Au cours de la prochaine année, les priorités de ce groupe incluront la gestion des efforts de financement et de la stratégie de calcul de LoiZéro, tout en soutenant la croissance de sa présence internationale.

À propos de LoiZéro

LoiZéro est une jeune pousse à but non lucratif dédiée à développer des solutions techniques permettant de concevoir des systèmes d'IA de pointe sécuritaires. Son approche scientifique repose sur de nouvelles recherches et méthodes menées par le professeur Yoshua Bengio, le chercheur en IA le plus cité au monde. Basée à Montréal, LoiZéro met de l'avant un agenda scientifique en plusieurs phases

afin de garantir que les systèmes d'IA à venir soient développés et déployés de manière responsable, équitable et en tant que bien public mondial. LoiZéro bénéficie du soutien généreux de donateurs, notamment la Gates Foundation, Coefficient Giving, Schmidt Sciences, Future of Life Institute, Jaan Tallinn/Silicon Valley Community Foundation. LoiZéro a été incubée à Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle , une organisation à but non lucratif fondée par le professeur Bengio. Plus d'information : www.loizero.org

Notes biographiques de Dame Jacinda Ardern

Dame Jacinda Ardern a été la 40e Première ministre de la Nouvelle-Zélande (2017-2023). Ayant commencé à occuper ses fonctions à seulement 37 ans, elle a promu un style de leadership inclusif et empathique à l'échelle mondiale, tout en faisant face à des défis majeurs durant son mandat, notamment : un attentat terroriste intérieur diffusé en direct ciblant la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande, une éruption volcanique et la pandémie de COVID-19. Grâce à une approche axée sur l'humain, la Nouvelle-Zélande a enregistré l'un des taux de mortalité les plus bas parmi les pays développés durant la pandémie, a instauré une interdiction des armes semi-automatiques de type militaire et a créé l'Appel de Christchurch pour éliminer les contenus extrémistes violents en ligne, dont elle demeure la présidente d'honneur (Patron).

