MONTRÉAL, le 19 juin 2025 /CNW/ - LoiZéro a annoncé aujourd'hui la nomination de Sam Ramadori en tant que coprésident et directeur exécutif. Son arrivée au leadership de l'organisation survient à un moment stratégique et propulsera ses efforts ambitieux pour faire progresser la recherche et développer des solutions techniques permettant de concevoir des systèmes d'IA sécuritaires. En adoptant une structure de coprésidence, LoiZéro allie le leadership scientifique de Yoshua Bengio - le chercheur en IA le plus cité au monde - à la grande expertise opérationnelle et stratégique du directeur exécutif Sam Ramadori pour mener à bien sa mission.

Précédemment PDG de Brainbox AI, une jeune pousse utilisant l'IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces, Ramadori possède une solide expertise en développement organisationnel. Sa nomination marque une étape importante dans la croissance de LoiZéro alors qu'elle commence à élargir son équipe technique, à augmenter son financement philanthropique et à mettre en œuvre sa stratégie de gouvernance.

Avant de se joindre à LoiZéro, Ramadori a occupé plusieurs postes de direction clés, notamment :

« Je suis honoré de rejoindre LoiZéro alors qu'elle entreprend le développement de systèmes d'IA sécuritaires pour aider à mitiger les risques majeurs de la technologie tout en permettant d'en récolter collectivement les bénéfices », a déclaré Sam Ramadori, coprésident et directeur exécutif de LoiZéro. « Je suis ravi de commencer cette nouvelle aventure avec Yoshua et l'équipe afin de travailler sur certaines des questions les plus urgentes de notre époque », a-t-il ajouté.

« L'expérience et le leadership de Sam seront clés pour le développement de LoiZéro. Il partage également notre conviction que l'IA doit être développée et utilisée de manière sécuritaire pour favoriser l'épanouissement humain. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe », a déclaré Yoshua Bengio, coprésident et directeur scientifique de LoiZéro.

À propos de LoiZéro

Basée à Montréal, LoiZéro est une organisation à but non lucratif dédiée à faire progresser la recherche et à développer des solutions techniques permettant de concevoir des systèmes d'IA sécuritaires. Son approche scientifique repose sur de nouvelles recherches et méthodes menées par le professeur Yoshua Bengio, le chercheur en IA le plus cité au monde. La recherche de LoiZéro vise à accélérer la découverte scientifique, superviser les systèmes d'IA agentiques et faire progresser la compréhension des risques de l'IA et des moyens de les éviter. Selon LoiZéro, l'IA devrait être considérée comme un bien public mondial, développée et utilisée de manière sécuritaire pour favoriser l'épanouissement humain. LoiZéro a été incubée à Mila -- Institut québécois d'intelligence artificielle, une organisation à but non lucratif fondée par le professeur Bengio. Mila agit maintenant à titre de partenaire d'opération de LoiZéro. Plus d'information : www.loizero.org

Contact média : Marc-Antoine Guérard, [email protected]