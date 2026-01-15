MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - LoiZéro annonce la nomination de sept personnalités de renommée mondiale au sein de son conseil d'administration et de son conseil consultatif mondial. Ces premières nominations marquent une étape importante dans l'évolution stratégique de LoiZéro, renforçant ainsi sa structure de gouvernance.

Les membres nommés au conseil d'administration sont :

Maria Eitel (Présidente du conseil) , fondatrice de la Nike Foundation , et fondatrice et présidente émérite de Girl Effect





, fondatrice de la , et fondatrice et présidente émérite de Mariano-Florentino (Tino) Cuéllar , président de la Carnegie Endowment for International Peace et ancien juge à la Cour suprême de Californie





, président de la et ancien juge à la Cour suprême de Californie Yuval Noah Harari , intellectuel et historien de renommée mondiale, auteur de nombreux best-sellers incluant Sapiens , Homo Deus et Nexus et cofondateur de Sapienship , une entreprise à impact social visant à promouvoir la collaboration face aux défis mondiaux les plus pressants





, intellectuel et historien de renommée mondiale, auteur de nombreux best-sellers incluant , et et cofondateur de , une entreprise à impact social visant à promouvoir la collaboration face aux défis mondiaux les plus pressants Valérie Pisano , présidente et cheffe de la direction de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle





, présidente et cheffe de la direction de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle Sir John Rose , conseiller sénior à Rothschild & Co , ancien directeur général du Rolls-Royce Group





, conseiller sénior à , ancien directeur général du Yoshua Bengio, professeur, Université de Montréal; co-président et directeur scientifique, LoiZéro; fondateur et conseiller scientifique, Mila - Institut québécois d'IA

Le premier membre du conseil consultatif mondial est :

Stefan Löfven, ancien Premier ministre de Suède

Travaillant en étroite collaboration, le conseil d'administration et le conseil consultatif mondial de LoiZéro assureront la supervision stratégique des opérations de l'organisation. Ils veilleront au respect de sa mission et de son engagement à développer l'IA en tant que bien public mondial. Au cours de la prochaine année, les priorités de ce groupe incluront la gestion des efforts de financement et de la stratégie de calcul de LoiZéro, tout en soutenant la croissance de sa présence internationale.

« Compte tenu du potentiel immense et transformateur de l'IA de pointe pour nos sociétés, il est impératif que cette technologie soit gouvernée avec l'aide des bonnes personnes et de garde-fous de gouvernance fiables. Nous sommes extrêmement fiers du groupe initial que nous annonçons aujourd'hui, dont les membres ont été sélectionnés non seulement pour leurs parcours professionnels exceptionnels, mais avant tout pour leur engagement profond envers l'humanité. », a déclaré Yoshua Bengio, coprésident et directeur scientifique de LoiZéro.

« Notre mission est de fournir des solutions techniques pour des systèmes d'IA dignes de confiance, hautement performants et sécuritaires dès la conception, en tant que bien public mondial. Une structure de gouvernance organisationnelle efficace est une condition essentielle à l'atteinte de cet objectif. Cette vision est au cœur de LoiZéro depuis sa création, et nous sommes ravis du calibre des nouveaux membres qui nous rejoignent pour la porter. », a déclaré Sam Ramadori, coprésident et directeur exécutif de LoiZéro. « Ces nominations arrivent à un moment particulièrement opportun pour LoiZéro, alors que nous renforçons nos efforts en matière de financement et de recrutement. », a-t-il ajouté.

Biographies complètes

Yoshua Bengio est professeur titulaire en informatique à l'Université de Montréal, coprésident et directeur scientifique de LoiZéro, fondateur et conseiller scientifique de Mila et titulaire d'une chaire en IA Canada-CIFAR. Reconnu mondialement comme l'un des plus grands experts en intelligence artificielle et en apprentissage profond, il est colauréat du Prix A.M. Turing 2018, considéré comme le « prix Nobel de l'informatique ». En outre, il est le chercheur en informatique le plus cité au monde et le scientifique vivant le plus cité dans tous les domaines (en nombre total de citations).

Mariano-Florentino Cuéllar est président de la Carnegie Endowment for International Peace et ancien juge à la Cour suprême de Californie. Il a occupé des postes de direction au sein de trois administrations présidentielles américaines et a été professeur à Stanford University. Ses travaux portent sur le droit, la technologie, les affaires internationales et la gouvernance.

Maria Eitel est une dirigeante chevronnée qui a débuté sa carrière dans le journalisme et la fonction publique avant d'occuper des postes de direction à la Maison blanche américaine, Microsoft et Nike, où elle est devenue la vice-présidente fondatrice de la responsabilité d'entreprise. Elle a ensuite fondé la Nike Foundation et Girl Effect, lançant un mouvement mondial pour l'autonomisation des adolescentes vivant en situation de pauvreté. Elle a siégé au conseil d'administration de Cloudflare et est présidente émérite de Girl Effect.

Yuval Noah Harari est un historien et l'un des intellectuels les plus influents au monde. Il est l'auteur des best-sellers Sapiens, Homo Deus, 21 leçons pour le XXIe siècle et Nexus. Ses ouvrages ont vendu plus de 50 millions d'exemplaires en 65 langues et ont façonné les débats mondiaux sur la technologie, le pouvoir et l'avenir de notre espèce. En 2019, avec son mari Itzik Yahav, il a cofondé Sapienship, une organisation à impact social visant à promouvoir la responsabilité mondiale par le biais de recherches et de projets dans le domaine du récit narratif.

Stefan Löfven est président du conseil d'administration du Stockholm International Peace and Research Institute (SIPRI), ainsi que président du Olof Palme Memorial Fund et ambassadeur du International Fund for Public Interest Media (IFPIM). Il est également membre du Club de Madrid, le plus grand forum d'anciens présidents et premiers ministres démocratiques. Auparavant, M. Löfven a été Premier ministre de la Suède de 2014 à 2021 et chef du Parti social-démocrate de 2012 à 2021. En 2022, il a coprésidé le Conseil consultatif de haut niveau des Nations Unies sur un multilatéralisme efficace.

Valérie Pisano est présidente et cheffe de la direction de Mila, un institut de recherche en intelligence artificielle de premier plan basé à Montréal, au Canada, où le projet LoiZéro a été incubé. Comptant près de 20 ans d'expérience en leadership, en stratégie et en transformation, elle a été cheffe de la direction du Talent au Cirque du Soleil et a cofondé le Projet Mobïus sur les biais, une initiative axée sur la diversité et le leadership au féminin.

Sir John Rose est conseiller principal à Rothschild & Co, et a été président directeur général du Rolls-Royce Group de 1996 à 2011. Il siège aux conseils consultatifs de : BW Group, Alloyed, la société d'hydrogène vert Protium, Arctic Research & Development et la Global Nuclear Scaling Initiative.

À propos de LoiZéro

LoiZéro est une jeune pousse à but non lucratif dédiée à développer des solutions techniques permettant de concevoir des systèmes d'IA de pointe sécuritaires. Son approche scientifique repose sur de nouvelles recherches et méthodes menées par le professeur Yoshua Bengio, le chercheur en IA le plus cité au monde. Basée à Montréal, LoiZéro met de l'avant un agenda scientifique en plusieurs phases afin de garantir que les systèmes d'IA à venir soient développés et déployés de manière responsable, équitable et en tant que bien public mondial. LoiZéro bénéficie du soutien généreux de donateurs, notamment la Gates Foundation, Coefficient Giving, Schmidt Sciences, Future of Life Institute, Jaan Tallinn/Silicon Valley Community Foundation. LoiZéro a été incubée à Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle , une organisation à but non lucratif fondée par le professeur Bengio. Plus d'information : www.loizero.org

