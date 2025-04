Le jeudi 24 avril, l'IONIQ 5, véhicule entièrement électrique maintes fois primé, quittera le siège social de Hyundai Canada à Markham, en Ontario, pour traverser le Canada vers l'ouest et vers le nord jusqu'aux rives de l'océan Arctique, dans le hameau de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest. Au cours de ce voyage, le véhicule parcourra plus de 15 000 kilomètres à travers des paysages diversifiés et des routes nordiques isolées.

Au volant de cette expédition exceptionnelle se trouve M. Patrick Nadeau, un passionné de véhicules électriques qui a conduit son propre IONIQ 5 du Québec au Mexique en 2022. Ce voyage a captivé des milliers de Canadiens, suscitant le soutien et l'intérêt de la communauté des amateurs de véhicules électriques et a été présenté dans de nombreux médias. En parcourant plus de 15 000 kilomètres sans consommer une seule goutte de carburant, M. Nadeau a prouvé que les longs trajets en véhicule électrique sont non seulement possibles, mais aussi avantageux à bien des égards.

Une mission technologique et humaine

Ce projet combine à la fois l'ambition technologique et la vocation humaine. Il vise à démontrer que l'innovation de Hyundai en matière de véhicules électriques, grâce à sa plateforme modulaire électrique (E-GMP), permet les longs trajets - même dans les régions éloignées - avec un véhicule entièrement électrique. La performance fiable de l'IONIQ 5, combinée à l'infrastructure de recharge en pleine croissance au Canada, rend possible ce que beaucoup croyaient autrefois irréalisable : un voyage au cœur de l'Arctique canadien avec un véhicule entièrement électrique.

Bien sûr, un tel voyage comporte également ses défis. À mesure que Patrick et son IONIQ 5 se dirigeront vers le nord, l'accès aux bornes de recharge pour véhicules électriques deviendra de plus en plus difficile, tout comme l'état des routes. Les horaires et la disponibilité des traversiers sont également difficiles à prévoir en raison du fort débit des cours d'eau au printemps. Hyundai Canada et M. Nadeau partageront les réalités de ce voyage routier de multiples façons tout au long de l'aventure.

Au cours de ce périple d'environ deux mois, couvrant plus de 15 000 kilomètres, Patrick Nadeau produira du contenu exclusif qui sera partagé sur les médias sociaux officiels de Hyundai Canada. Les Canadiens seront invités à suivre cette aventure nordique à travers des mises à jour hebdomadaires, vivant ainsi les défis, les découvertes et les moments inoubliables à ses côtés. Un récit de voyage de style documentaire est également prévu pour présenter les dessous de ce périple.

Mais le projet ne s'arrête pas là. En partenariat avec L'espoir sur roues de Hyundai - un organisme canadien à but non lucratif engagé dans la lutte contre le cancer pédiatrique - Patrick capturera également des expériences immersives en réalité virtuelle tout au long de son parcours. Celles-ci seront offertes gratuitement à de nombreux hôpitaux à travers le pays, permettant aux jeunes patients d'explorer virtuellement l'Arctique depuis leur chambre pendant leur traitement.

« Ce projet est plus qu'un simple voyage. C'est une affirmation de notre raison d'être. Nous croyons en un avenir électrifié qui est accessible, fiable et inspirant pour tous les Canadiens - des centres urbains aux régions les plus éloignées du Nord », a déclaré Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Canada.

À propos du véhicule

Pour entreprendre cette aventure, Patrick Nadeau conduira une Hyundai IONIQ 5 Preferred 2025 avec l'ensemble Ultimate. La seule modification apportée à ce véhicule électrique de pointe est un habillage personnalisé et vibrant conçu pour assurer une grande visibilité au projet tout au long du périple. Pour le reste, l'IONIQ 5 demeure identique au modèle que peuvent se procurer les Canadiens chez leur concessionnaire.

« En tant que propriétaire d'un IONIQ 5 avec plus de 150 000 kilomètres au compteur, je connais suffisamment bien le véhicule pour avoir confiance qu'aucune modification n'est nécessaire pour atteindre ma destination en toute sécurité », a déclaré Patrick Nadeau. « Posséder un véhicule électrique n'est pas la même chose qu'un véhicule à essence. Cela demande plus de planification, ce que les propriétaires de VÉ acceptent et adoptent rapidement. La récompense pour un peu plus de planification en vaut la peine - le plaisir du couple instantané, le faible coût de possession, les économies sur la recharge par rapport à l'essence et une empreinte carbone réduite contribuent tous à mes raisons de passer à l'électrique et d'entreprendre cette aventure épique. »

Le Hyundai IONIQ 5 a conquis le monde automobile depuis son lancement, remportant de nombreux prix prestigieux tels que Voiture mondiale de l'année, Voiture électrique mondiale de l'année et Design mondial de l'année en 2022. Plus près de chez nous, il a également été couronnée Véhicule utilitaire de l'année et Véhicule vert de l'année en 2023 par les membres de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC). Pour 2025, l'IONIQ 5 a été mis à jour avec de nombreuses améliorations, notamment une batterie de 84 kWh qui permet une autonomie officielle allant jusqu'à 504 kilomètres.

Pour ne rien manquer du voyage de Patrick Nadeau vers l'Arctique, veuillez suivre Hyundai Canada sur Facebook, YouTube et Instagram. Les médias peuvent également s'abonner aux alertes d'actualités de Hyundai Canada pour recevoir toutes les mises à jour tout au long de ce voyage inspirant.

