Les leaders en numérique produisant des résultats de leurs stratégies numériques misent sur des investissements qui génèrent les meilleurs rendements, selon la recherche mondiale de CGI

MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd'hui les conclusions de sa recherche exclusive mondiale fondée sur des entretiens avec 1 764 hauts dirigeants des fonctions d'affaires (métiers) et des TI de 21 secteurs économiques. Les conclusions révèlent que la transformation numérique entraîne, à un niveau record, la reconfiguration du modèle d'affaires. En effet, deux tiers des hauts dirigeants mentionnent qu'elle a une grande incidence sur leur organisation, une hausse de près de 10 points de pourcentage sur deux ans.

Parallèlement, seulement un haut dirigeant interrogé sur cinq indique que les modèles d'affaires de son organisation ont l'agilité requise pour gérer la transformation numérique, y compris l'intégration de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA). Deux hauts dirigeants sur cinq citent les systèmes existants parmi les principaux obstacles à la réalisation de leur transformation numérique.

Plus de 90 % des hauts dirigeants interrogés indiquant avoir en place des stratégies numériques, avec 31 % qui étendent ces stratégies à leurs écosystèmes externes. Bien qu'il s'agisse d'un progrès par rapport à la recherche des années précédentes, seulement 30 % mentionnent que leurs organisations produisent les résultats attendus de leurs stratégies numériques. Ces organisations sont identifiées comme leaders en numérique.

Pour ce qui est de la stratégie de données, un haut dirigeant sur cinq interrogés étend cette stratégie à l'ensemble de sa chaîne de valeur et de ses partenaires. Parmi tous les hauts dirigeants interviewés, les domaines d'investissement les plus courants pour optimiser cette stratégie sont l'amélioration de la qualité des données (83 %) ainsi que la gestion et la gouvernance des données (83 %).

La recherche de CGI révèle également la corrélation entre l'agilité du modèle d'affaires et les résultats découlant de la stratégie numérique. Ces hauts dirigeants qui estiment que l'agilité du modèle d'affaires de leur organisation est très élevée sont trois fois plus susceptibles de produire les résultats escomptés de leurs stratégies numériques.

« L'écart entre ces organisations dotées d'une stratégie numérique et celles qui en produisent des résultats est la preuve manifeste que nous en sommes encore aux premiers jours de la transformation numérique globale des organisations - et de la société dans son ensemble, a souligné François Boulanger, président et chef des opérations chez CGI. Plusieurs des hauts dirigeants avec qui nous avons discuté ont cité la conjoncture économique difficile comme catalyseur pour mettre davantage l'accent sur les initiatives numériques les plus cruciales afin de générer les meilleurs rendements financiers et favoriser la résilience. Chez CGI, mettre en œuvre une transformation numérique basée sur le rendement du capital investi est au cœur de notre approche de partenariat afin d'aider nos clients à réaliser cet objectif. »

La recherche de CGI démontre que les leaders en numérique surpassent leurs pairs, notamment dans les domaines suivants.

Aligner et intégrer leurs organisations d'affaires (métiers) et de TI pour soutenir et exécuter leur stratégie

Accroître l'agilité de leur modèle d'affaires pour s'adapter à la transformation numérique

Étendre leurs stratégies en matière de transformation numérique, de données et de cybersécurité à

leurs écosystèmes externes

leurs écosystèmes externes Composer avec moins de défis liés à leurs systèmes existants et au changement culturel

« Notre recherche mondiale est instrumentale pour aider les conseillers de CGI alors qu'ils collaborent avec nos clients en vue de leur proposer des idées audacieuses et d'agir avec pragmatisme, aussi bien dans l'élaboration que dans l'exécution de leurs priorités d'entreprise, a ajouté Jean-Michel Baticle, président et chef de la direction chez CGI. Plus que jamais, les leaders dirigent leurs organisations pour équilibrer leurs stratégies à court et à long terme dans une période de changements rapides - et récurrents - afin d'exploiter la valeur de leurs données et de répondre aux attentes de leurs clients. Par l'entremise de nos conclusions, nous présentons des perspectives et meilleures pratiques issues de nombreux secteurs d'activité à l'échelle mondiale ainsi que les attributs des leaders en numérique. »

À propos de la recherche mondiale de CGI

Chaque année, des leaders de CGI partout dans le monde réalisent des entretiens consultatifs avec de hauts dirigeants des fonctions d'affaires et informatiques (TI) pour discuter de divers sujets stratégiques qui touchent leurs entreprises. Les perspectives sectorielles qui en découlent - y compris les attributs des leaders en numérique - se traduisent par des mesures qui aident nos clients à mieux servir les consommateurs et citoyens. Cette année, CGI a interrogé 1 764 leaders, dont une majorité est issue de la haute direction, dans l'ensemble des secteurs économiques et marchés géographiques où elle exerce ses activités. Ces discussions consultatives couvrent des sujets tels que la transformation numérique, l'agilité organisationnelle, l'innovation, la cybersécurité, la conformité réglementaire, le développement durable, la gestion du changement et plus encore. Au cours des cinq dernières années, un million de points de données ont été recueillis grâce à cette recherche pour cerner les tendances et établir des comparaisons. Apprenez-en davantage : cgi.com/voix-de-nos-clients.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB).

