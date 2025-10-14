L'investissement de la Financière IGM dans Rockefeller est évalué à 1,58 G$ CA1,

en hausse d'environ 750 M$ CA par rapport à l'investissement initial en juin 20232

WINNIPEG, MB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La Société Financière IGM Inc. (« IGM ») (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui des précisions sur sa transaction concernant Rockefeller Capital Management (« Rockefeller » ou « la société »), qui a été annoncée par Rockefeller dans un communiqué publié plus tôt aujourd'hui.

La transaction concernant Rockefeller constitue un jalon important dans la croissance de la société et renforce encore davantage la structure de propriété de la société avec l'ajout de plusieurs investisseurs de renom, tout en maintenant la gestion de Rockefeller alignée sur des participations à long terme.

Sur la base de la valeur de la transaction, la participation actuelle d'IGM dans Rockefeller est évaluée à 1,13 G$ US (1,58 G$ CA ), en hausse de 510 M$ US (750 M$ CA) par rapport à l'investissement initial d'IGM en juin 2023 2 de 622 M$ US (835 M$ CA) , ce qui représente une augmentation de 3,18 $ CA par action d'IGM et une valeur totale de 6,69 $ CA par action d'IGM 3 .

), en hausse de par rapport à l'investissement initial d'IGM en juin 2023 de , ce qui représente une augmentation de . IGM demeurera le deuxième investisseur stratégique à la suite d'une vente planifiée d'une petite partie de sa participation de 1,13 G$ US (1,58 G$ CA) afin de soutenir les objectifs de la transaction, les particularités de cette dernière devant être finalisées à la conclusion de la transaction.

« C'est avec fierté que nous observons la progression rapide de Rockefeller vers les sommets de l'industrie de la gestion de patrimoine aux États-Unis, indique James O'Sullivan, président et chef de la direction d'IGM. Les paramètres financiers de la transaction parlent d'eux-mêmes. Nous demeurerons le seul gestionnaire de patrimoine dans la structure de propriété de Rockefeller, et son deuxième actionnaire. Notre participation demeure stratégique et axée sur le long terme. »

Cette transaction renforce encore davantage l'approche sans prise de risque indue d'IGM quand vient le temps de faire des investissements stratégiques, par exemple dans des entreprises de gestion de patrimoine en pleine croissance comme Wealthsimple et Rockefeller. Ces investissements complètent les principales sociétés en exploitation d'IGM et soutiennent la croissance des bénéfices et la diversification.

La transaction devrait se conclure au quatrième trimestre de 2025, sous réserve des formalités juridiques habituelles.

Ardea Partners LP agit à titre de conseiller financier exclusif et Eversheds Sutherland agit à titre de conseiller juridique externe pour les États-Unis auprès d'IGM en ce qui a trait à la transaction concernant Rockefeller.

_______________________________ 1 Avant de prendre en compte l'impact d'une vente potentielle d'une petite partie de sa participation, l'investissement d'IGM est évalué à 1,13 G$ US. Un taux de change US/CA de 1,40 a été utilisé pour convertir la valeur actuelle de la participation d'IGM et un taux de change US/CA de 1,34 a été utilisé pour convertir la valeur initiale de l'investissement d'IGM. 2 IGM a annoncé l'acquisition d'une participation dans Rockefeller Capital Management le 3 avril 2023; le déboursement a eu lieu le 2 juin 2023. 3 Calculé en fonction des actions émises et en circulation au 30 juin 2025.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles d'IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le public à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les avantages escomptés de l'opération concernant Rockefeller, des attentes relatives à la cession d'une petite partie de la participation d'IGM dans Rockefeller, notamment les détails y afférents, et le moment où sera conclue l'opération concernant Rockefeller. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs, y compris des objectifs environnement et sociaux, et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de politiques et de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et des risques à la réputation, des risques environnementaux et sociaux, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale et aux lois fiscales, l'incidence des relations commerciales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, l'opération concernant Rockefeller ne se réalisant pas comme prévu ou ne se réalisant pas du tout, y compris l'échec de l'une des conditions de l'opération, ou l'incapacité à obtenir les avantages escomptés de l'opération, ainsi que du succès obtenu par la Société, ses filiales et ses investissements stratégiques pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Veuillez noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, veuillez vous reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 303 milliards de dollars au 30 septembre 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

À PROPOS DE ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT

Rockefeller Capital Management a été établie en 2018 et s'est imposée comme une société indépendante de services-conseils financiers de premier plan. Tirant son origine du bureau de gestion de fortune de John D. Rockefeller fondé en 1882, la société offre maintenant des conseils stratégiques à des particuliers et à des familles à valeur élevée et très élevée, à des clients institutionnels et à des sociétés dans des bureaux répartis sur 32 marchés aux États-Unis et dans un bureau à Londres. Au 31 août 2025, la société avait la responsabilité de 182 milliards de dollars d'actifs clients répartis dans ses trois entreprises, Rockefeller Global Family Office, Rockefeller Asset Management et Rockefeller Global Investment Banking.

