WINNIPEG, MB, le 11 sept. 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX: IGM) annoncera ses résultats du troisième trimestre de 2025 le jeudi 6 novembre 2025, après la clôture des marchés.

Vous pourrez assister en direct à une webémission sur les résultats d'IGM pour le troisième trimestre de 2025 le vendredi 7 novembre à 8 h (HE) à partir de la page Rapports trimestriels de la Société financière IGM.

Les membres de la haute direction suivants participeront à la présentation : James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc., Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie, Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine, et Keith Potter, vice-président exécutif et chef des services financiers de la Société financière IGM Inc.

Veuillez vous inscrire d'avance à la webémission (S'inscrire) et obtenir une réservation de calendrier avec vos numéros d'accès et votre NIP unique. Vous serez en mode écoute seulement.

Si vous ne pouvez assister à la webémission en direct, vous pourrez l'écouter en différé du 7 novembre 2025 à 18 h (HE) jusqu'au 7 décembre 2025, en composant le 1-855-669-9658 (code d'accès : 7683441). Une version archivée de la webémission sera aussi disponible sur le site Web de la Société financière IGM .

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 292 milliards de dollars au 31 août 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647-828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204-777-4888, [email protected]