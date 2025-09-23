WINNIPEG, MB, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Keith Potter, vice-président exécutif et chef des services financiers de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), participera à une discussion informelle à la 24e conférence annuelle de la CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels de la région de l'Est, le jeudi 25 septembre. Il doit prendre la parole à 11 h 40 (HE).

Un lien donnant accès à la webdiffusion audio en direct sera fourni sous Relations avec les investisseurs à la section Événements et présentations sur le site Web de la Société financière IGM Inc. La conversation sera archivée sur le site Web.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 292 milliards de dollars au 31 août 2025. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

