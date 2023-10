Le programme Blitz contre la faim de Purolator unit les collectivités de 14 villes canadiennes afin de répondre au besoin urgent en aliments

TORONTO, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Purolator, en collaboration avec des partenaires et des Canadiens d'un océan à l'autre, a remis l'équivalent de 144 566 livres d'aliments aux banques alimentaires du Canada dans le cadre de la campagne nationale de sacs rouges du programme Blitz contre la faimMD de Purolator en septembre. Cet effort reflète l'engagement de longue date de Purolator à soutenir les collectivités canadiennes et à lutter contre l'insécurité alimentaire au pays.

La campagne des sacs rouges, qui a été lancée en 2018, avait auparavant lieu à l'échelle régionale. Cette année, la campagne a été transformée en un programme national pour répondre à l'urgence des besoins. « Le succès de la campagne nationale de sacs rouges du programme Blitz contre la faim de Purolator démontre l'incidence positive que nous pouvons avoir lorsque nous travaillons ensemble pour atteindre un objectif commun », a affirmé John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Au cours des 20 dernières années, nos employés ont réalisé un travail exceptionnel dans le cadre de cette initiative communautaire visant à aider à nourrir les personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire au Canada. »

Tout au long de la campagne nationale des sacs rouges, les bénévoles de Purolator et des banques alimentaires ont distribué des sacs aux résidents de certains quartiers du Canada. La réponse des collectivités a été impressionnante. Les résidents ont généreusement rempli des sacs d'aliments non périssables que Purolator a ramassés une semaine plus tard pour les livrer aux banques alimentaires locales. L'entreprise a également organisé des collectes d'aliments dans des épiceries locales où les consommateurs ont apporté ou acheté des aliments à donner pour lutter contre la faim.

« Alors que de plus en plus de Canadiens ont recours aux banques alimentaires, le programme Blitz contre la faim de Purolator est aujourd'hui plus important qu'il ne l'a jamais été dans ses deux décennies d'existence, a ajouté M. Ferguson. Avec nos employés, nos partenaires, nos clients et les collectivités que nous servons, nous demeurons plus que jamais engagés à travailler sans relâche pour assurer la sécurité alimentaire des Canadiens. »

La campagne nationale de sacs rouges du programme Blitz contre la faim de Purolator a eu lieu en septembre dans les collectivités suivantes :

Barrie, Ont. , pour soutenir la banque alimentaire de Barrie

, pour soutenir la banque alimentaire de Beamsville, Ont. , pour soutenir l'organisme Community Care of West Niagara

, pour soutenir l'organisme Community Care of West Niagara Burlington, Ont. , pour soutenir l'Armée du Salut de Dundas - Services communautaires et à la famille

, pour soutenir l'Armée du Salut de - Services communautaires et à la famille Elliot Lake, Ont. , pour soutenir la banque alimentaire d'urgence d' Elliot Lake et la Spanish Food Bank

, pour soutenir la banque alimentaire d'urgence d' et la Spanish Food Bank Haliburton, Ont. , pour soutenir la banque alimentaire Haliburton 4C

, pour soutenir la banque alimentaire 4C Maple Ridge , C.-B., pour soutenir la banque alimentaire Friends in Need

, C.-B., pour soutenir la banque alimentaire Friends in Need Milton, Ont. , pour soutenir les banques alimentaires Food for Life et de l'Armée du Salut

, pour soutenir les banques alimentaires Food for Life et de l'Armée du Salut Moncton , N.-B., pour soutenir la banque alimentaire Second Mile

, N.-B., pour soutenir la banque alimentaire Second Mile North Bay, Ont. , pour soutenir la banque alimentaire de North Bay

, pour soutenir la banque alimentaire de Scarborough, Ont. , pour soutenir la banque alimentaire Scarborough Food Security Initiative

, pour soutenir la banque alimentaire Scarborough Food Security Initiative Stratford, Ont. , pour soutenir la banque alimentaire Stratford House of Blessing

, pour soutenir la banque alimentaire of Blessing Val-d'Or, Qc ., pour soutenir le Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l'Or

., pour soutenir le Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l'Or Toronto, Ont. , pour soutenir la banque alimentaire Daily Bread

, pour soutenir la banque alimentaire Daily Bread Winnipeg, Man ., pour soutenir le Harvest Manitoba Food Bank Network

Les Canadiens peuvent soutenir les banques alimentaires partout au pays en faisant un don en ligne sur le site purolator.com/fr/programme-blitz-contre-la-faim-de-purolator ou en laissant des dons d'aliments non périssables à un centre d'expédition de Purolator partout au pays.

Faits au sujet de la faim au Canada

À propos du programme Blitz contre la faimMD de Purolator

En mars 2022, les banques alimentaires canadiennes ont enregistré près de 1,5 million de visites, soit le taux d'utilisation le plus élevé jamais enregistré au mois de mars au pays, selon le rapport Bilan-Faim 2022 de Banques alimentaires Canada. Dans le cadre de son engagement à aider à combattre la faim dans les collectivités qu'elle sert, Purolator travaille en étroite collaboration avec ses employés, ses partenaires, ses agents, ses clients et les banques alimentaires du Canada pour recueillir des dons et pour aider à sensibiliser les gens au problème de l'insécurité alimentaire. Depuis le lancement de cette initiative communautaire par les employés de Purolator il y a 20 ans, le programme Blitz contre la faimMD de Purolator a aidé à remettre plus de 20 millions de livres d'aliments aux banques alimentaires du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site purolator.com/fr/programme-blitz-contre-la-faim-de-purolator.

