La toute nouvelle limonade frappée d'A&W deviendra votre nouvelle boisson préférée cet été.

Préparées avec du vrai jus de citron, les limonades frappées d'A&W seront offertes dans tous les restaurants Le Brew BarTM A&W au Canada cet été.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Désaltérez-vous en savourant un classique de l'été façon A&W avec trois nouvelles limonades frappées parfaitement citronnées : classique, à la crème ou à la fraise. Elles sont maintenant offertes dans tous les restaurants Le Brew Bar A&W au Canada pour un temps limité cet été.

Tout ce que vous adorez de la limonade estivale, en version délicieusement glacée, faite avec de vrais fruits et du sucre de canne naturel. Un délice frappé qui ensoleillera vos papilles à chaque gorgée.

Limonade frappée classique

Limonade A&W onctueuse préparée avec du sucre de canne naturel et des arômes naturels, le tout mélangé avec de la glace.

Limonade frappée à la crème

Limonade A&W riche et onctueuse préparée avec du sucre de canne naturel, des arômes naturels et de la crème faite de produits laitiers 100 % canadiens, le tout mélangé avec de la glace.

Limonade frappée à la fraise

Limonade A&W onctueuse préparée avec du sucre de canne naturel et de la purée de vraies fraises, le tout mélangé avec de la glace.

« Je suis un vrai passionné d'ingrédients frais, naturels et saisonniers, surtout quand vient le temps de créer les boissons irrésistibles du Brew Bar. C'est simple, nos nouvelles limonades frappées goûtent l'été à son meilleur : juste assez sucrées, citronnées à souhait et parfaitement glacées. De la saveur classique, à la limonade mélangée avec de la crème, sans oublier celle préparée avec de vraies fraises, les trois nouvelles limonades frappées d'A&W sont les boissons glacées par excellence pour se désaltérer en cette saison estivale », se réjouit Karan Suri, directeur du développement des menus chez A&W Canada.

Cet été, venez vous rafraîchir avec la nouvelle sélection de limonades frappées d'A&W, offertes pour un temps limité dans tous les restaurants Le Brew Bar au Canada. Visitez aw.ca/brewbar pour trouver un Brew Bar près de vous, et passez siroter la vôtre pendant qu'elles sont au menu!

À propos du Brew Bar A&W TM

Le Brew Bar A&W est votre nouvelle destination pour savourer de délicieuses boissons dont vous raffolerez. Élaborées avec soin à partir d'ingrédients naturels de qualité supérieure, toutes les boissons du Brew Bar vous offrent des saveurs et des mélanges au goût irrésistible. Avec notre vaste sélection de boissons chaudes et glacées, des plus fruitées aux plus caféinées, il y en a vraiment pour tout le monde. Trouvez Le Brew Bar A&W le plus près de vous en visitant https://web.aw.ca/fr/brewbar .

