La tournée Productivité innovation d'Investissement Québec fait un arrêt dans la Capitale-Nationale pour propulser la productivité des entreprises

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Investissement Québec a fait aujourd'hui un arrêt dans la Capitale-Nationale dans le cadre de la troisième saison de sa tournée Productivité innovation, une série d'événements qui se tiennent aux quatre coins du Québec pour aller à la rencontre des entreprises et les sensibiliser à l'importance d'investir pour augmenter leur productivité et leur compétitivité.

La société d'État a profité de son passage dans la région pour annoncer son soutien à 5 entreprises. Ces entreprises ont bénéficié de l'accompagnement et d'un appui financier de la société d'État totalisant près de 12 millions de dollars.

Tournée Productivité innovation : des événements pour inciter les entreprises à investir en innovation

Imaginée par Investissement Québec, la tournée Productivité innovation s'arrêtera dans près d'une vingtaine de villes à travers le Québec d'ici l'automne 2024. Des événements-conférences seront organisés dans le cadre de cette tournée au cours desquels des experts discuteront des enjeux et défis des entrepreneurs, notamment en matière d'automatisation, de robotisation, de numérisation, d'approvisionnement, de commercialisation sur les marchés internationaux et de main-d'œuvre. Plus encore, des conseils sur les technologies innovantes de l'heure ainsi qu'un panel sur le parcours d'innovation d'entreprises locales permettront de favoriser la discussion entre les participants et les experts et partenaires sur place. Les entreprises JL Leclerc, de Saint-Antoine-de-Tilly, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'assemblage de pièces et de produits mécano-soudés, et Eugène Cloutier, fabricant de mocassins, de pantoufles et de mukluks de la marque Laurentian Chief, de Québec, ont partagé leur expérience et leur cheminement avec les participants de l'événement à Québec.

« À Investissement Québec, nous avons fait de la productivité de nos entreprises une priorité stratégique. Pour appuyer les entreprises dans leurs démarches, Investissement Québec leur offre le soutien financier, technologique et stratégique nécessaire pour amorcer ou poursuivre leur transition technologique. Mais souvent, c'est en allant à la rencontre des dirigeants d'entreprises, en provoquant les échanges avec des experts et en permettant que les entrepreneurs s'inspirent les uns les autres qu'Investissement Québec a le plus d'impact. C'est exactement ce que la tournée Productivité innovation nous permet de faire depuis plusieurs mois », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

Des entreprises régionales soutenues pour propulser leur productivité et leur compétitivité

Fondé en 1979, le Groupe SM Tardif est un regroupement de quatre entreprises de construction qui s'unissent pour fournir un service diversifié à sa clientèle. L'entreprise familiale dirigée par Geneviève Tardif se voit octroyer plus de 5 millions de dollars sous forme de prêts, soit 151 500 $ du programme ESSOR, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec, et 5 050 000 $ des fonds propres d'Investissement Québec pour la construction d'une nouvelle usine modulaire et l'acquisition d'équipements. Ce projet permettra d'augmenter sa capacité de production de modules et de mieux répondre aux besoins changeants de sa clientèle.

Depuis près de 45 ans, J.A. Roby fabrique des poêles à bois de conceptions originales s'appuyant sur des techniques de pointe pour, entre autres, moderniser la combustion de ses appareils et en faire des appareils écologiques à combustion propre. Fabriquant également des fournaises, des cuisinières au bois et des foyers au gaz, l'entreprise obtient près de 2,8 millions de dollars sous forme de prêts, soit 129 000 $ du programme ESSOR et 2 648 500 $ des fonds propres d'Investissement Québec, pour poursuivre sa démarche de relève et faire l'acquisition d'équipements. Les nouveaux dirigeants auront ainsi les coudées franches pour poursuivre leur croissance, notamment sur le territoire des États-Unis.

À Saint-Augustin-de-Desmaures, Perforoc est spécialisé en forage et installations d'ancrages au roc, et offre également des services de forage et d'installation de micropieux et de torons. L'entreprise reçoit un soutien financier de plus de 1,4 million de dollars sous forme de prêts, soit 758 000 $ du programme ESSOR et 672 000 $ des fonds propres d'Investissement Québec. Daniel Bordeleau et son équipe ont les moyens de faire l'acquisition de plusieurs équipements stratégiques qui leur permettront d'optimiser leurs activités.

Fondé il y a près de 20 ans, Pharmaplus est un distributeur indépendant de produits dédiés aux pharmaciens et à leur pratique. Desservant l'ensemble du territoire québécois, l'entreprise se voit octroyer plus de 2,3 millions de dollars sous forme de prêts, soit 1 155 000 $ du programme ESSOR et le même montant des fonds propres d'Investissement Québec, pour faire l'acquisition et l'implantation de nouvelles technologies. L'équipe pourra poursuivre son projet de modernisation et d'optimisation de sa production, et maintenir sa compétitivité.

Les experts dédiés à l'international mettent également à profit leurs réseaux afin de créer un maximum de rencontres ciblées, adaptées à la réalité et aux besoins des organisations.

OpSens, pionnière dans la technologie de mesure à base de fibre optique, est accompagné par les équipes d'Investissement Québec International dans ses démarches d'internationalisation, notamment dans le cadre de mission commerciale sur les territoires européen et américain.

« Notre gouvernement facilite l'accès des entreprises aux capitaux afin qu'elles puissent maintenir leur performance et leur compétitivité. Avec le programme Productivité innovation, on soutient activement les projets de croissance et de modernisation des entreprises pour stimuler notre économie », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Les entreprises comme le Groupe SM Tardif génèrent des retombées importantes pour notre communauté. Je félicite toute l'équipe pour cet investissement important! C'est avec fierté qu'on appuie cette entreprise de chez nous dans cette nouvelle étape de son histoire », indique Sylvain Lévesque, député de Chauveau.

« Nous sommes heureux de pouvoir soutenir J.A. Roby dans son processus de relève entrepreneuriale et OpSens dans ses démarches pour conquérir de nouveaux marchés. Les PME contribuent substantiellement à l'économie de notre région. Favoriser leurs projets d'innovation et de repreneuriat fait partie de notre mission! », déclare Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur.

« Je suis ravie qu'on encourage des PME comme Perforoc dans leur expansion. L'innovation est essentielle à la croissance de nos entreprises, mais exige souvent des dépenses substantielles. En collaboration avec Investissement Québec, on leur offre des moyens pour réaliser leurs ambitions », note Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

« Cette tournée met en valeur les projets innovants des entreprises de la Capitale-Nationale, dont celui de Pharmaplus dans mon comté. Notre gouvernement est fier de soutenir les efforts qu'elles investissent pour améliorer leur capacité de production et multiplier les retombées dans notre communauté. Félicitations! », ajoute Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Investissement Québec est le partenaire incontournable des entreprises de la région qui souhaitent être soutenues et accompagnées dans leurs projets de croissance, d'augmentation de leur productivité, d'internationalisation ou de transformation numérique. Nos experts régionaux sont fiers d'appuyer nos entreprises de la Capitale-Nationale dans leurs différents projets, à travers différents types de soutien, tant financier, technologique, que stratégique », souligne Luc Régnier, directeur régional, Capitale-Nationale.

La productivité et la maturité technologique des entreprises avancent, mais du chemin reste à faire

Les données récentes de productivité confirment que le Québec réduit l'écart qu'il accusait par rapport au reste du Canada. Selon Statistique Canada :

La productivité manufacturière du Québec a affiché une variation annuelle moyenne positive (0,07 %) contrairement à l' Ontario (-0,41 %) et au Canada (-0,35 %) entre 2016 et 2021.

(-0,41 %) et au (-0,35 %) entre 2021. Entre 2018 et 2021, la productivité du travail pour l'ensemble des entreprises du Québec, tous secteurs confondus, a crû de 5,6 %, contre 2,5 % au Canada et 1,5 % en Ontario .

De plus, une étude commandée par Investissement Québec à l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), réalisée au cours de l'été 2022, révèle aussi une tendance très prometteuse quant à la capacité du secteur manufacturier québécois de se mesurer aux leaders mondiaux relativement à la numérisation et la robotisation de ses opérations et à l'utilisation de technologies de pointe.

L'étude, qui visait à établir une comparaison du secteur manufacturier québécois avec ses principaux concurrents et partenaires économiques et commerciaux, démontre notamment que :

Le rythme de croissance (en %) des acquisitions et installations de robots par le secteur québécois de la fabrication a été, entre 2014 et 2019, le plus rapide parmi les pays du G7, supérieur même à celui de la Chine.

2019, le plus rapide parmi les pays du G7, supérieur même à celui de la Chine. Si ce rythme de croissance se maintient, le Québec pourrait rattraper complètement d'ici 2030 son retard en matière de robotisation par rapport à la moyenne mondiale1.

Consultez les principaux résultats de l'étude de l'IRÉC

« Les indicateurs relatifs à la transition technologique de nos entreprises sont clairs : les entreprises québécoises ont compris l'importance d'investir pour augmenter leur productivité et leur compétitivité. Et notre productivité s'améliore. Si la tendance qui se dessine est encourageante, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut maintenir le cap, et continuer d'innover. Malgré un contexte économique préoccupant, nous demeurons optimistes, et Investissement Québec sera présent aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leurs projets », conclut Bicha Ngo.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

____________________________ 1 Robots opérationnel-s par tranche de 10 000 employés

