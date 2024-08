CAMBRIDGE, ON, le 20 août 2024 /CNW/ - La tournée pancanadienne du 60e anniversaire de Toyota Canada s'est arrêtée aujourd'hui à l'usine de Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) à Cambridge. Les dirigeants de Toyota qui ont participé à la visite ont souligné le rôle important joué par TMMC dans l'histoire canadienne de Toyota et ont célébré la construction du 11 millionième véhicule au Canada.

Toyota célèbre son 60e anniversaire (« kanreki ») au Canada cette année, et le coup d'envoi est donné par un voyage en voiture d'un océan à l'autre. Le trajet de 9 000 kilomètres s'arrête dans chaque province pour mettre en lumière certaines des personnes, des lieux et des histoires qui ont marqué les six décennies de l'entreprise au Canada.

« Dans la culture japonaise, le 60e anniversaire d'une personne est connu sous le nom de "kanreki" et représente une "renaissance" - une occasion de réfléchir sur sa vie, de faire le point sur le présent et de préparer l'avenir », a déclaré Stephen Beatty, secrétaire général de Toyota Canada. « Alors que Toyota célèbre sa 60e année au Canada, notre voyage à travers le Canada s'inscrit dans cette optique : faire le point sur le présent et préparer notre avenir. Cela, tout en prenant le temps de reconnaître les nombreux Canadiens qui ont apporté leur contribution à l'entreprise, y compris les milliers de membres de l'équipe de TMMC qui ont contribué à son succès pendant plus de trois décennies. »

La tournée Kanreki de Toyota Canada s'est mise en branle au « kilomètre 0 » de l'Est du Canada à St. John's, Terre-Neuve, et se terminera le 30 août au "kilomètre 0" de l'Ouest du Canada à Victoria, Colombie-Britannique.

Tout au long du voyage, les participants ont conduit des véhicules de la gamme complète de produits que Toyota offre aux conducteurs canadiens. Aujourd'hui, le 11 millionième véhicule produit par TMMC s'est joint à la tournée pancanadienne.

Ce véhicule - un Toyota RAV4 hybride blanc Édition Woodland - représente une nouvelle étape importante dans l'industrie automobile canadienne.

« Nous sommes fiers que Toyota Motor Manufacturing Canada ait joué un rôle aussi important dans le succès de l'entreprise depuis près de 36 ans », a déclaré Frank Voss, président de TMMC. « En 1988, l'année où nous avons ouvert notre première usine à Cambridge, les membres de notre équipe n'ont construit un total de 153 Toyota Corolla. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand constructeur automobile du Canada, et nous construisons chaque année plus d'un demi-million de véhicules Toyota et Lexus pour le marché nord-américain. Nous sommes très fiers de célébrer la construction de ce 11 millionième véhicule. »

Depuis 1988, TMMC est en outre devenu l'un des plus importants employeurs du sud-ouest de l'Ontario, avec deux chaînes de production à Cambridge et une troisième à Woodstock, pour des effectifs totaux de plus de 8 500 employés.

Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC) fabrique les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX 350, RX 350h et RX 500h, ainsi que les Lexus NX et NX hybride dans trois usines de l'Ontario. TMMC est l'usine la plus primée au monde, ex aequo avec l'usine Toyota Motor Kyushu, au Japon. Elle emploie plus de 8 500 Canadiens, a la capacité de produire plus de 500 000 véhicules par an et est depuis cinq ans le plus important constructeur automobile au Canada en termes de volume.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont produit plus de 11 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX 350 et RX 450h hybride, ainsi que les Lexus NX 250, NX 350 et NX 350h hybride. Toyota a vendu plus de 20 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

