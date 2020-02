La tournée du directeur québécois d'Unifor s'arrêtera à Gatineau ce mardi 11 février 2020

MONTRÉAL, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la tournée annuelle du directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné, une rencontre avec les dirigeantes et dirigeants des sections locales de la région à Gatineau aura lieu demain toute la journée.

Cette rencontre annuelle est consacrée à faire le point sur les activités récentes du syndicat au niveau national, mais aussi régionalement comme par exemple le cas de l'usine Fortress de Thurso. Plusieurs autres présentations sont aussi faites aux membres sur des sujets divers; de l'encadrement légal de la surveillance par caméra aux droits de la personne ou le Fonds de solidarité FTQ, les sujets sont variés.

Le directeur québécois Renaud Gagné sera disponible pour des entrevues sur rendez-vous au cours de la journée. Veuillez communiquer avec Marie-Andrée L'Heureux au 514 916-7373 pour convenir d'une rencontre.

La rencontre se déroule à l'Hôtel Four Points Sheraton de Gatineau, au 35 rue Laurier à Gatineau.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

