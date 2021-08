« Nous sommes très heureux que deux grands monuments canadiens fassent partie de cette initiative internationale à l'aube des Jeux paralympiques qui commencent le 24 août, dit Martin Richard, directeur exécutif, Communication et marque du Comité paralympique canadien. Le Canada est un chef de file de la création d'espaces sûrs et accueillants, et souligner l'importance de l'égalité des chances pour les personnes de toutes les capacités envoie un message fort pour rendre la société plus inclusive partout sur le globe. »

Lancée avant le début des Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, la campagne WeThe15 vise à mettre fin à la discrimination envers les personnes avec un handicap et à défendre publiquement leur visibilité et leur inclusion, ainsi que l'accessibilité. En plus de cet événement, un court métrage de 90 secondes qui se veut une célébration vibrante, fière et dynamique des personnes avec un handicap, a également été lancé. Il sera diffusé sur une variété de plateformes numériques et à la télévision à compter d'aujourd'hui, et son objectif est de rejoindre au moins 500 millions de personnes d'ici la fin septembre.

Une initiative du Comité international paralympique (IPC) et de l'International Disability Alliance (IDA), WeThe15 rassemble la plus importante coalition d'organismes mondiaux du sport, des droits de la personne, de la sphère politique, des affaires, des arts et du divertissement. Ensemble, ils entendent collaborer avec des gouvernements, des entreprises et le grand public pendant la prochaine décennie pour accélérer le changement pour le plus grand groupe marginalisé qui compose 15 % de la population mondiale.

Misant sur la capacité du sport à mobiliser un public nombreux aux quatre coins du monde et à entraîner des changements positifs, l'IPC, les Olympiques spéciaux, la fondation des Jeux Invictus et le Comité international des sports des sourds unissent leurs forces pour la toute première fois. Les quatre organismes se serviront de leurs compétitions sportives internationales et de leurs communautés d'athlètes pour sensibiliser le public et faire mieux connaître les enjeux auxquels font face les personnes avec un handicap autour du globe.

Aux efforts des organismes sportifs se joindront l'International Disability Alliance, la Commission des droits de l'homme des Nations unies, l'UNESCO, la Campagne d'action des Nations Unies sur les ODD, la Commission européenne, The Valuable 500, Global Citizen, Global Disability Innovation Hub, l'Alliance des civilisations des Nations unies, l'International Disability and Development Consortium, C-Talent, ATscale - the Global Partnership for Assistive Technology, le projet Zero et Global Alliance of Assistive Technology Organisations (GAATO).

En harmonie avec le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, WeThe15 vise à changer les perceptions et à améliorer les conditions des personnes avec un handicap en :

les plaçant les personnes au centre des efforts en matière de diversité et d'inclusion;

ciblant les gouvernements, les entreprises et le public avec des activités pour valoriser leur inclusion;

éliminant les obstacles sociaux et systémiques qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel et de participer activement à la société;

sensibilisant la population et augmentant leur visibilité et leur représentation;

faisant la promotion des technologies d'assistance comme moteur d'inclusion.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur WeThe15.org et abonnez-vous à @WeThe15 sur Instagram et Twitter.

