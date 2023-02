La tension monte chez les cols blancs de la Ville de Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le syndicat représentant la soixantaine de cols blancs de la Ville de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, est interpellé par l'employeur pour établir les services essentiels alors que les parties sont en pleine négociation en vue du renouvellement de la convention collective.

Les pourparlers ont débuté en septembre 2022 et, fait inhabituel, cette semaine, la Ville a proposé de négocier les services essentiels.

« Il semble que le vote pour la grève, à être déclenchée au moment jugé opportun, entériné unanimement par les syndiqué(e)s suscite de l'insécurité chez l'employeur », a déclaré Mathieu Gingras, président de la section locale 1930.

La convention collective des cols blancs est échue depuis le 30 septembre 2022. Le principal point en litige demeure les hausses salariales au regard de l'augmentation considérable de l'inflation.

« Le coût de la vie a littéralement explosé et cela a un impact non seulemen t sur les fournisseurs et les entrepreneurs qui font affaire avec la Ville, mais également sur tout le personnel municipal », soulève Charlaine Sirois, conseillère syndicale SCFP.

L'employeur et le syndicat ont déposé ce matin une demande de service de médiation et de conciliation auprès du ministère du Travail pour tenter de dénouer l'impasse dans laquelle les négociations se retrouvent, et ce, malgré une dizaine de rencontres.

