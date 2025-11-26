OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) a installé la technologie de radioscopie à TDM à l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG). Ce système de contrôle de pointe est désormais fonctionnel dans la voie 4 du point de contrôle intérieur/international. Cela marque le premier déploiement de la technologie à TDM à YWG.

Image d’un appareil de radioscopie à TDM à l’aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG). (Groupe CNW/Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA))

Les passagers empruntant les voies équipées de la technologie à TDM ne sont plus tenus de retirer de leurs bagages de cabine les sacs contenant les liquides, aérosols et gels permis (100 ml ou moins), les dispositifs médicaux ou les gros appareils électroniques, y compris les ordinateurs portatifs.

L'installation de cette technologie à l'aéroport international Richardson de Winnipeg s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'ACSTA visant à moderniser les systèmes de contrôle dans tous les aéroports canadiens sur une période de plusieurs années. Pour aider les voyageurs à rester informés, l'ACSTA propose une carte interactive des appareils de radioscopie à TDM sur son site Web. La carte montre les aéroports et les points de contrôle à travers le Canada qui sont équipés de cette technologie de pointe, ce qui permet aux passagers de savoir plus facilement à quoi s'attendre.

L'ACSTA se réjouit de poursuivre sa collaboration avec l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg tout au long du déploiement de la technologie à TDM sur toutes les voies de contrôle. Nous sommes déterminés à améliorer l'expérience des passagers tout en maintenant les normes de sûreté les plus élevées pour les voyageurs dans les aéroports désignés du Canada.

Citation

« L'introduction de la technologie de radioscopie à TDM par l'ACSTA à l'aéroport international Richardson de Winnipeg représente une étape importante dans l'amélioration de l'expérience de voyage pour nos passagers. Cette innovation améliore non seulement l'efficacité aux points de contrôle, mais reflète également notre engagement à travailler avec des partenaires comme l'ACSTA pour offrir des solutions de calibre mondial à YWG. Nous sommes fiers de faire partie de cette initiative nationale qui accorde la priorité à la sécurité et à la commodité pour les voyageurs. »

-- Nick Hays, président et chef de la direction, Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg

Liens

Faits en bref

Établie le 1 er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports. Un déploiement de cette ampleur témoigne de l'engagement de l'ACSTA à favoriser l'innovation et à rehausser l'expérience des passagers en matière de sûreté aérienne à l'échelle du pays.

L'ACSTA s'engage à travailler avec ses fournisseurs de services de contrôle et ses partenaires du transport aérien pour assurer l'excellence des services en effectuant un contrôle de sûreté efficace et efficient.

La TDM est une technologie de pointe qui utilise des images pivotantes tridimensionnelles avancées qui améliorent la capacité des agents de contrôle à détecter des explosifs et d'autres articles représentant une menace. Pour les voyageurs aériens, cela signifie que les liquides, aérosols et gels permis (en quantités de 100 ml ou moins), les appareils médicaux et les gros appareils électroniques peuvent rester dans leurs bagages de cabine pendant leur contrôle.

Gardez le contact

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, flickr

SOURCE Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, [email protected]