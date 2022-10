Depuis que Hisense a commencé ses activités dans ce domaine en 1998, elle a été chef de file de l'industrie du transport intelligent en Chine au cours des dix dernières années et a participé à un certain nombre de projets importants. En mars, Hisense a officialisé un partenariat avec le gouvernement de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, pour la construction d'un système d'autobus intelligent qui devrait être achevée d'ici 21 mois. Ce système permettra aux citoyens d'obtenir les horaires d'autobus en temps réel au moyen d'applications mobiles et d'affichages d'information numériques. Il donnera également aux entreprises de transport en commun les moyens d'effectuer une surveillance en temps réel, un contrôle à distance et une répartition intelligente, et d'analyser la correspondance entre le flux de passagers et la capacité de transport, l'attribution des ressources et le contrôle de l'entretien, jetant ainsi les bases du processus de prise de décision scientifique au cours des prochaines années.

L'écran à DEL de 252 po d'Hisense a été dévoilé au terminus d'autobus CSW, le carrefour du transport urbain intelligent de Jakarta. Il présente de l'information sur la circulation en temps réel et l'horaire des autobus pour offrir une expérience de voyage agréable aux passagers. Jusqu'à présent, Hisense a étendu ses activités dans le domaine du transport intelligent en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, à Dubaï, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Slovénie et en Serbie, etc.

Industries interentreprises : la prochaine avancée majeure d'Hisense

Au cours des dernières années, Hisense a poursuivi la transformation de ses produits et de sa chaîne industrielle en produits haut de gamme et technologie de pointe, devenant progressivement le chef de file mondial de l'industrie au sein des industries interentreprises comme les affichages commerciaux, les dispositifs médicaux à ultrasons et les solutions de ville intelligente, passant d'une « entreprise d'appareils ménagers » à une « entreprise de haute technologie ».

Hisense accélérera la transformation et la modernisation industrielles, accroîtra l'investissement dans les ressources et la croissance des entreprises dans le segment interentreprises et favorisera le rayonnement mondial des activités interentreprises à l'étranger. Avec l'avènement des activités interentreprises, Hisense contribue au bonheur humain et à la création d'un monde meilleur.

