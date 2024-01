Le réseau 5G autonome de TELUS est un exemple de connectivité de prochaine génération tirant parti de la technologie d'Ericsson

La technologie du réseau 5G Core d'Ericsson rendra possible les fonctionnalités les plus avancées, telles qu'une latence ultra-faible, un débit élevé et un nombre massif de connexions.

TORONTO, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Marquant une étape importante dans l'évolution du Canada vers la 5G, Ericsson s'est associée à TELUS pour lancer et optimiser son réseau 5G autonome (en mode « standalone » ou « 5G SA ») d'un océan à l'autre. Tirant parti des technologies 5G Core d'Ericsson, offertes par l'entremise de la solution 5G Core bimodale et native en nuage d'Ericsson, le réseau 5G SA permet à TELUS d'offrir à ses clients les services 5G les plus avancés avec des fonctionnalités telles qu'une latence ultra-faible et des vitesses encore plus rapides. La technologie d'Ericsson est conçue pour s'adapter aux besoins à venir et prendre en charge un nombre massif d'appareils connectés.

« Il s'agit d'un moment important pour TELUS et Ericsson, car nous célébrons l'amélioration de leur réseau 5G autonome au Canada, a déclaré Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires de TELUS, nous sommes enthousiastes à l'idée d'alimenter la connectivité et l'innovation au Canada grâce à cette nouvelle génération de technologie 5G ».

Un réseau 5G SA offre une latence réduite, une efficacité améliorée, une utilisation optimisée du spectre et une fiabilité accrue. Cette technologie va non seulement transformer la façon dont les Canadiens utilisent leurs appareils connectés, mais aussi ouvrir la voie à un plus large éventail d'applications pour les consommateurs, les applications IdO, les entreprises et la sécurité publique. Ses capacités ouvrent également la voie à des innovations telles que les voitures connectées, les jeux en nuage et la réalité virtuelle et augmentée.

L'une des caractéristiques de la 5G SA est sa capacité à prendre en charge le découpage du réseau. Cela permettra à TELUS et à ses clients d'allouer différentes parties du réseau à des cas d'utilisation particuliers et permettra aux entreprises canadiennes d'exploiter le potentiel des technologies 5G de pointe.

« Ce réseau est conçu avec dessein pour alimenter l'écosystème 5G, a déclaré Jérôme Birot, vice-président de la technologie et des services de plateforme, TELUS Networks. Notre nouveau réseau autonome rendra possible des vitesses jamais vues et une faible latence pour prendre en charge la prochaine génération de technologies 5G d'informatique de pointe et d'IdO pour des industries et des organisations entières. Des véhicules autonomes aux technologies améliorées de sécurité publique et de soins de santé, le réseau 5G SA de TELUS fournira la connectivité sous-jacente pour stimuler fortement l'innovation canadienne, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les technologies d'Ericsson ».

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis plus de 70 ans, notamment en soutenant les fournisseurs de services de communications à travers toutes les générations de communications mobiles. Ericsson Canada est également un partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada.



À PROPOS DE TELUS :

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une entreprise dynamique, chef de file mondial dans le domaine des technologies de la communication, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 18 milliards de dollars et compte 18 millions de connexions clients dans les domaines du sans-fil, des données, de l'IP, de la voix, de la télévision, du divertissement, de la vidéo et de la sécurité. Notre objectif social est de tirer parti de notre technologie de pointe et de notre compassion pour favoriser le changement social et rendre possible des résultats humains remarquables. Notre engagement de longue date à faire passer nos clients en premier alimente chaque aspect de notre activité, ce qui fait de nous un leader distinct en matière d'excellence du service à la clientèle et de fidélité des clients. Les nombreuses distinctions que TELUS a méritées au fil des ans de la part d'entreprises indépendantes d'analyse de réseaux de premier plan démontrent la force et la rapidité des réseaux mondiaux de TELUS, renforçant ainsi notre engagement à fournir aux Canadiens l'accès à une technologie supérieure qui nous relie aux gens, aux ressources et à l'information qui améliorent notre qualité de vie.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) est un chef de file de l'innovation en matière d'expérience client numérique qui conçoit, bâtit et offre des solutions de prochaine génération, y compris l'IA et la modération de contenu, pour des marques mondiales et perturbatrices dans des secteurs verticaux stratégiques, notamment les technologies et les jeux, les communications et les médias ainsi que le commerce électronique et la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial en matière de soins de santé qui offre aux employés et à leur famille des solutions de soins de santé primaires et préventifs et de bien-être. Notre équipe TELUS, de même que nos 100 000 professionnels de la santé, tirent parti de la combinaison des solides capacités numériques et d'analyse de données de TELUS avec notre service à la clientèle inégalé pour améliorer considérablement les résultats en matière de santé corrective, préventive et mentale, couvrant 67 millions de vies et plus dans le monde entier. En tant que plus grand fournisseur de solutions numériques et de connaissances numériques de son genre, TELUS Agriculture et biens de consommation permet une production efficace et durable de la semence au magasin, contribuant à améliorer la sécurité et la qualité des aliments et autres biens d'une manière qui est traçable jusqu'aux consommateurs finaux.

Poussés par notre détermination et notre vision de relier tous les citoyens pour de bon, notre philosophie profondément significative et durable de donner là où nous vivons a inspiré TELUS et son équipe à contribuer 1,5 milliard de dollars, y compris deux millions de jours de service depuis 2000. Cette générosité sans précédent et ce bénévolat inégalé ont fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, rendons l'avenir plus convivial.

Pour de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez visiter le site telus.com, nous suivre à @TELUSNews sur Twitter et à @Darren_Entwistle sur Instagram.



À PROPOS D'ERICSSON :

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises d'exploiter pleinement la valeur de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les domaines d'activité suivants : réseaux, logiciels et services en nuage, solutions sans fil pour les entreprises, plateformes de communication mondiales et technologies et nouvelles entreprises. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la mobilité et du haut débit mobile. Les actions d'Ericsson sont cotées au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.com

CONTACT POUR LES MÉDIAS CHEZ ERICSSON CANADA :

Nathan Gibson

[email protected]

Cellulaire : 647-554-1423



CONTACT POUR LES MÉDIAS CHEZ TELUS :

Tatianna Goldsney

Responsable des communications

TELUS

Tél. : 1 587 897 7430

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657835/Ericsson_Logo.jpg

SOURCE Ericsson Canada