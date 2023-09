Cette campagne vise à récolter 100 millions de dollars au profit de la guérison, de la réconciliation, du développement des connaissances, et de l'autonomisation des communautés autochtones du Canada.

TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui qu'il contribuerait à la campagne Au-delà de la réconciliation de La fondation des générations à venir à hauteur de cinq millions de dollars sur cinq ans, par l'intermédiaire de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir. Menée à l'échelle du Canada, cette campagne viser à financer le travail que la Fondation mène depuis 1975 pour combler les inégalités causées par les pensionnats autochtones au Canada. Les fonds ainsi recueillis aideront des organismes, groupes et personnes autochtones à déployer des programmes axés sur la culture, la langue, la réhabilitation des connaissances traditionnelles de la terre, la guérison, la réconciliation, l'éducation et le travail.

« C'est un honneur pour la TD de soutenir la campagne Au-delà de la réconciliation par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, a déclaré Janice Farrell Jones, PVP, Développement durable et Responsabilité sociale à la TD. Les pensionnats autochtones ont laissé des séquelles dévastatrices dans nos collectivités, et nous sommes fiers de collaborer avec La fondation des générations à venir, qui s'emploie à s'attaquer aux problèmes majeurs que rencontrent les peuples autochtones au Canada. »

En plus du don de la TD, Bharat Masrani - président du Groupe et chef de la direction de la TD - s'est également engagé à soutenir directement la campagne en siégeant au cercle de dirigeants de la Fondation.

Connue jusqu'ici sous le nom « Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada », La fondation des générations à venir a annoncé le lancement de la campagne Au-delà de la réconciliation - et son nouveau nom - aujourd'hui au Centre de conférences TD, dans le centre-ville de Toronto.

« Nous sommes infiniment reconnaissants envers la TD pour son généreux don de cinq millions de dollars, a déclaré Keith Martell, président du conseil d'administration de La fondation des générations à venir. Cette somme nous aidera à concrétiser notre vision : créer un avenir plus radieux pour les peuples autochtones. Notre nouveau nom illustre d'ailleurs notre volonté de changer les choses durablement, au-delà de la réconciliation. »

En août, la TD a annoncé la nomination de Keith Martell au conseil d'administration de la Banque.

La TD, qui est déterminée à répondre à l'appel à l'action que la Commission de vérité et réconciliation a lancé aux entreprises du Canada, collabore avec les peuples et communautés autochtones depuis des dizaines d'années. Par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, elle soutient les initiatives qui visent à abattre les obstacles entravant l'accès aux services financiers, à favoriser l'abordabilité du logement, à offrir un accès équitable à l'enseignement et à l'emploi, et à préserver et célébrer la pluralité des histoires et des cultures autochtones.

« C'est pour nous une grande fierté de soutenir la campagne Au-delà de la réconciliation, a affirmé Doris Bear, vice-présidente, Services bancaires aux Autochtones, TD. Il s'agit d'une campagne importante et concrète qui contribuera à améliorer les choses pour les personnes et communautés autochtones. J'espère que de nombreuses entreprises canadiennes répondront présentes en aidant La fondation des générations à venir à atteindre son objectif. »

La TD est résolue à être la banque et l'employeur de choix des peuples et communautés autochtones, et à collaborer avec ceux-ci pour favoriser l'inclusion et l'équité socioéconomique. Ce mois-ci, elle a d'ailleurs annoncé le lancement de la deuxième bourse d'études TD pour les peuples autochtones, programme géré par AFOA Canada, un organisme à but non lucratif dirigé par des personnes autochtones. La période de candidature pour l'édition 2024-2025 est actuellement ouverte. Pour en savoir plus sur la collaboration et le soutien dont la TD fait preuve envers les peuples et communautés autochtones, consultez le rapport La TD et les communautés autochtones du Canada 2023.

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Anciennement appelée Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada, La fondation des générations à venir s'emploie à favoriser l'autonomisation des communautés autochtones en déployant des initiatives liées à l'éducation, la guérison, la culture et la langue. Dans une optique de changements positifs et durables, la campagne Au-delà de la réconciliation de la Fondation vise à améliorer le sort des personnes, des familles et des communautés autochtones, afin de créer un avenir plus radieux pour les générations futures.

