La TD vend 28 400 000 actions ordinaires de Schwab

TORONTO et NEW YORK, le 1er août 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui la vente de 28 400 000 actions ordinaires sans droit de vote de The Charles Schwab Corporation (« Schwab ») qu'elle détient, dont 15 030 813 actions étant vendues à Schwab en vertu d'une entente de rachat dont le prix a été déterminé par le prix obtenu lors de la vente de 13 369 187 actions vendues au même prix à un courtier en valeurs mobilières en vertu de la règle 144 de la Securities Act of 1933. Dans le cadre de ces ventes, toutes ces actions sont automatiquement converties en actions ordinaires avec droit de vote de Schwab et les actions acquises par Schwab ne seront plus en circulation.

Les actions vendues représentent environ 1,5 % des actions ordinaires émises et en circulation de Schwab, ce qui réduit la participation de la TD dans Schwab d'environ 13,4 % à 12,0 %.

La stratégie de la TD à l'égard de son placement dans Schwab n'a pas changé et elle n'a pas l'intention de se départir d'actions supplémentaires.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres, et ces titres ne peuvent être vendus dans tout État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant d'être enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Investisseurs : Brooke Hales, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Groupe Banque TD, 416-307-8647, [email protected]; Médias : Elizabeth Goldenshtein, Directrice principale, Communications, 647-625-3124, [email protected]