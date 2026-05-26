Vingt étudiants de partout au Canada sont reconnus pour leur leadership communautaire exceptionnel lors d'une cérémonie de remise de prix à Ottawa

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») est fier d'annoncer les 20 lauréats de son programme de Bourses d'études TD pour le leadership communautaire 2026. Les lauréats de cette année aident à relever des défis locaux pressants - de la santé communautaire aux projets favorisant le sentiment d'appartenance et l'accès - en réponse aux besoins de leur collectivité.

« Nous sommes inspirés par la passion, le talent et le dynamisme dont ces étudiants font preuve pour soutenir leur collectivité, souligne Alicia Johnston, vice-présidente, Affaires publiques. La TD est fière d'appuyer la prochaine génération de leaders canadiens, et nous avons hâte de voir ce qu'ils réaliseront ensuite. »

Les lauréats de cette année sont :

Story Blottner , école secondaire F.H. Collins, Whitehorse (Yukon)

, école secondaire F.H. Collins, Whitehorse (Yukon) Ava Clifford , école secondaire St. Mary, Prince Albert (Saskatchewan)

, école secondaire St. Mary, Prince Albert (Saskatchewan) Alexandra Gauthier , école secondaire Iroquois Falls, Matheson (Ontario)

, école secondaire Iroquois Falls, Matheson (Ontario) Jeremy Green , école secondaire de Kennebecasis Valley, Quispamsis (Nouveau-Brunswick)

, école secondaire de Kennebecasis Valley, Quispamsis (Nouveau-Brunswick) Jin Bei (Lisa) Han , école secondaire Merivale, Nepean (Ontario)

, école secondaire Merivale, Nepean (Ontario) Suhaib Hashmi , école secondaire Robert Thirsk, Calgary (Alberta)

, école secondaire Robert Thirsk, Calgary (Alberta) Laura Hétu , cégep Beauce-Appalaches, Sainte-Aurélie (Québec)

, cégep Beauce-Appalaches, Sainte-Aurélie (Québec) Seth Hyde , école secondaire Gonzaga, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

, école secondaire Gonzaga, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Stéphanie Ikharia , école secondaire Markville, Markham (Ontario)

, école secondaire Markville, Markham (Ontario) Tianyu Lin , école secondaire Vincent Massey, Windsor (Ontario)

, école secondaire Vincent Massey, Windsor (Ontario) Oluwatomi Olagunju , école secondaire Westdale, Hamilton (Ontario)

, école secondaire Westdale, Hamilton (Ontario) Alpita Patro , école secondaire Gonzaga, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

, école secondaire Gonzaga, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Sia Peetush , école secondaire Laurel Heights, Waterloo (Ontario)

, école secondaire Laurel Heights, Waterloo (Ontario) Ansh Ramani , école secondaire Westwood Community, Fort McMurray (Alberta)

, école secondaire Westwood Community, Fort McMurray (Alberta) Dilynn Scott , école secondaire Kelowna, Kelowna (Colombie-Britannique)

, école secondaire Kelowna, Kelowna (Colombie-Britannique) Vedant Sheel , école secondaire Waterdown District, Hamilton (Ontario)

, école secondaire Waterdown District, Hamilton (Ontario) Charlotte Tankam, cégep Gérald-Godin, Montréal (Québec)

cégep Gérald-Godin, Montréal (Québec) Ruth Elvanie Tankam Penka , cégep Gérald-Godin, Pierrefonds (Québec)

, cégep Gérald-Godin, Pierrefonds (Québec) Isabella Wen , école secondaire R.E. Mountain, Langley (Colombie-Britannique)

, école secondaire R.E. Mountain, Langley (Colombie-Britannique) Kayenat Zaidi, école secondaire Western Canada, Calgary (Alberta)

Depuis 1995, 620 jeunes Canadiens à leur dernière année d'études au secondaire ou au cégep ont reçu une Bourse d'études TD. Les lauréats actuels obtiennent jusqu'à 70 000 $ sur quatre ans pour couvrir leurs droits de scolarité et leurs frais de subsistance dans le cadre de leurs études postsecondaires. Au-delà du soutien financier, ils bénéficient d'occasions de mentorat, d'emploi et de réseautage qui peuvent les aider à développer leur engagement communautaire dès le début.

« Je suis très fière d'avoir été l'une des premières lauréates de la Bourse d'études TD, qui met en lumière l'apport essentiel des jeunes leaders et l'incidence qu'ils ont déjà dans les collectivités à l'échelle du pays », affirme la Dre Sabine Dhir, professeure adjointe en stratégie et organisation à McGill. « Faire partie d'un réseau national de personnes inspirantes a profondément façonné mon parcours, tant comme étudiante que comme professeure et leader. Dans un contexte où les défis auxquels font face nos collectivités et institutions se complexifient, ce programme rappelle plus que jamais l'importance d'un leadership réfléchi, ancré dans des valeurs et un engagement communautaire. »

Pour en savoir plus sur les boursiers et boursières de cette année, veuillez visiter : www.td.com/bourse.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Personne-ressource pour les médias : Emilie Jones, [email protected].