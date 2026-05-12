La division célèbre son neuvième prix de distinction J.D. Power Canada et sa position de chef de file dans la catégorie en autant d'années.

TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - Pour la neuvième année d'affilée, Financement auto TD (Canada) Inc. s'est classée au premier rang parmi les prêteurs spécialisés non exclusifs avec crédit de détail, dans le cadre du sondage J.D. Power 2026 sur la satisfaction des concessionnaires à l'égard du financement au Canada. Financement auto TD est aussi arrivée première parmi les prêteurs à taux préférentiel non exclusifs pour une troisième année de suite, soit la huitième fois en neuf ans.

Le sondage J.D. Power sur la satisfaction des concessionnaires à l'égard du financement au Canada mesure la satisfaction des concessionnaires automobiles canadiens quant au financement qu'ils reçoivent de leurs prêteurs automobiles. Le sondage de cette année est basé sur plus de 6 900 évaluations de prêteurs, réparties entre plusieurs segments de financement chez les concessionnaires, qui ont été réalisées de janvier à mars 2026.

« S'appuyant sur un réseau de plus de 3 700 concessionnaires automobiles au Canada, Financement auto TD se fait un point d'honneur d'offrir des solutions de crédit flexibles et du soutien spécialisé à ses clients, affirme Michael McGhee, premier vice-président et chef, Financement auto TD au Canada. C'est avec beaucoup de fierté que nous recevons cette reconnaissance de J.D. Power pour une neuvième année consécutive, et nous remercions nos concessionnaires pour leur confiance soutenue. »

Au terme du sondage de 2026, Financement auto TD Canada s'est classée au premier rang de la catégorie des prêteurs à taux préférentiel non exclusifs pour les quatre facteurs évalués, soit :

les offres de fournisseurs de services financiers;

le processus de financement;

les relations avec le personnel de crédit;

les relations avec les représentants des ventes.

Pour en savoir plus sur Financement auto TD au Canada, rendez-vous sur le site : https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/emprunts/financement-auto.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Caroline Phémius, [email protected]