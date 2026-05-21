Le nouveau modèle d'IA autonome marque une étape importante de la stratégie d'IA de l'entreprise

TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier modèle d'IA agentique, une étape importante de la stratégie d'IA de la Banque. Ce modèle automatise et simplifie le processus de demande de prêt hypothécaire et de ligne de crédit sur valeur domiciliaire (LDCVD). Il s'agit de la première étape de la transformation complète des activités de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) de la Banque grâce à l'IA agentique.

L'IA agentique représente la prochaine vague d'innovation en intelligence artificielle : des agents autonomes utilisent des modèles de langage d'IA générative pour accomplir des tâches nécessitant peu d'intervention humaine. Layer 6, le centre de recherche et de développement en IA primé de la Banque, a conçu un premier modèle d'IA agentique en collaboration avec les équipes Technologie et Solutions à l'échelle mondiale, Données et Analyses, Crédit garanti par des biens immobiliers et Gestion des risques. Ce modèle automatise le processus préalable à la prise de décision en produisant la note sommaire de la demande pour les souscripteurs en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Ce lancement constitue une étape fondamentale de la stratégie d'IA de la Banque, qui vise à combiner l'intelligence machine avancée et l'expertise humaine pour offrir une expérience bancaire plus rapide, plus simple et plus personnalisée. L'intégration de l'IA agentique aux activités de CGBI illustre la manière dont la TD déploie à grande échelle des technologies d'IA de nouvelle génération pour améliorer l'efficacité, éclairer la prise de décision et progresser vers son objectif de générer, au cours des prochaines années, une valeur annuelle d'un milliard de dollars grâce à l'IA.

« L'IA agentique nous permet d'offrir ce que les clients nous disent être le plus important : la rapidité et la simplicité, déclare Mohit Veoli, premier vice-président, Crédit garanti par des biens immobiliers à la TD. En fournissant des décisions fiables plus tôt dans le processus d'achat d'une propriété - un des moments importants d'une vie -, nous sommes présents pour les clients quand ils en ont le plus besoin, en rendant l'expérience plus simple et plus rapide. Ce n'est que le début de la façon dont nous utilisons l'IA pour faire évoluer l'expérience hypothécaire et concrétiser notre promesse d'être une banque à l'approche plus humaine. »

Les agents autonomes créent une note sommaire de la demande : ils classent les documents du client, en extraient les renseignements clés, calculent le revenu du client, vérifient les chiffres selon certaines exigences de la politique, effectuent des vérifications du consentement et repèrent toute irrégularité avant de produire un résumé concis pour les souscripteurs. Les premiers résultats indiquent que l'IA agentique réduit ce processus de 15 heures à moins de 3 minutes en moyenne, tout en fournissant des résultats plus précis et en réduisant à la fois le risque et le coût unitaire de la prise de décision.

« L'IA agentique nous permettra d'accroître considérablement notre efficacité et de fournir des résultats plus précis et plus rapides à nos clients, souligne Luke Gee, chef, Analyses et Intelligence artificielle à la TD. Nous bâtissons un avenir hybride où nos collègues et l'IA travaillent ensemble afin d'aider nos clients à obtenir une réponse favorable plus rapidement pour certaines de leurs décisions les plus importantes. Nous mettrons en œuvre cette vision de manière responsable pour préserver la confiance de nos clients et de nos collègues. »

Il s'agit de la première étape de la transformation des activités de CGBI de la Banque grâce à l'IA agentique et à l'IA générative. La TD a répertorié toutes les étapes du parcours de CGBI, de la transmission de documents par le client au déboursement des fonds des prêts hypothécaires ou des LDCVD, et prévoit intégrer l'IA agentique à chacune d'elles. La possibilité d'étendre l'utilisation de l'IA agentique à d'autres secteurs de la Banque est aussi à l'étude.

L'intégration de l'IA agentique sera supervisée par l'équipe d'IA digne de confiance de la Banque, qui évalue divers aspects des modèles d'IA : la protection des renseignements personnels, la sécurité, l'équité, la responsabilisation et l'explicabilité. Elle veille à ce qu'ils soient soumis à une série rigoureuse de contrôles avant de pouvoir interagir avec des personnes. Une fois les modèles déployés, l'équipe continue de les surveiller. En 2025, l'approche d'IA digne de confiance de la TD a été désignée « meilleur programme ou projet d'IA responsable » en Amérique du Nord par DataIQ.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements: Ada Lovelace Rampersaud, TD Bank Group, [email protected].