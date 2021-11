La TD se classe numéro un dans les catégories expérience utilisateur - pour la troisième année consécutive - et fonctionnalité

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a récemment obtenu la meilleure note globale dans l'étude de Forrester sur l'expérience numérique des sites mobiles de vente des services bancaires canadiens au quatrième trimestre de 2021 (Forrester Digital Experience ReviewMC). Dans le rapport produit par Forrester Research, société mondiale de recherche et de consultation, au terme d'une analyse indépendante, la TD s'est démarquée parmi les six grandes banques du Canada dans les catégories fonctionnalité et expérience utilisateur.

La TD s'emploie constamment à améliorer le parcours du client à l'aide du numérique, et cette reconnaissance témoigne de sa détermination à aller de l'avant pour répondre aux besoins des clients en constante évolution. La primauté de la Banque a ainsi été reconnue dans les catégories suivantes :

Expérience utilisateur : D'après le rapport de Forrester, la TD arrive une fois de plus en tête du secteur dans la catégorie expérience utilisateur, grâce à la clarté de navigation et le caractère intuitif de la présentation. Elle enregistre le meilleur résultat pour la troisième année consécutive.



Fonctionnalité : Toujours selon le rapport, la TD est arrivée en tête côté fonctionnalité, grâce à son contenu pertinent et à son processus d'intégration solide. Elle a systématiquement obtenu de bons résultats pour la fonctionnalité tout au long du parcours du client, mais c'est l'intégration qui l'a vraiment fait sortir du lot. Elle a également été reconnue pour le contenu informatif pertinent que les utilisateurs peuvent filtrer selon leurs objectifs, par exemple « établir un budget » ou « faire fructifier mon argent ».

« Nous avons pour but d'offrir une expérience personnalisée et connectée à nos clients, et nous ne cessons d'améliorer notre offre numérique pour répondre à leurs besoins en constante évolution, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. C'est un honneur pour nous d'être reconnus par Forrester pour nos capacités numériques hors pair, qui ont aidé nos clients tandis que l'on enregistrait un nombre record de comptes-chèques ouverts numériquement au Canada dans la dernière année. »

Forrester effectue une analyse détaillée de cinq volets de l'expérience utilisateur et de 29 critères de fonctionnalité pour mettre au jour les pratiques gagnantes dans plusieurs grandes catégories. Cette analyse rassemble les constatations tirées des tests de convivialité menés par Forrester auprès de 180 personnes participantes.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Pour en savoir plus : Caroline Phémius, [email protected], 438-308-2587

Liens connexes

https://www.td.com