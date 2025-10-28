La TD devient membre et collaboratrice fondatrice du programme sAIpien, et représentera le secteur des services financiers

TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé qu'elle devenait membre du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Par le fait même, la TD participera au programme sAIpien du Media Lab à titre de collaboratrice fondatrice du programme, qui lui permettra d'explorer la réinvention de l'avenir des services bancaires. Dans le cadre de cette collaboration, la TD et les chercheurs du Media Lab du MIT étudieront comment l'IA pourrait transformer le secteur financier au cours de la prochaine décennie, en se concentrant sur les interactions entre l'IA et l'humain.

Le programme modulable d'IA (Scalable AI program for the Intelligent Evolution of Networks ou sAIpien) du Media Lab rassemble des collaborateurs de secteurs clés qui s'emploient à faire progresser la recherche en IA. L'accent est particulièrement mis sur la confiance, l'inclusivité, la vérifiabilité, la gouvernance responsable des données et la collaboration entre l'humain et l'IA. La TD se joint au programme en tant que membre fondateur, et représentera le secteur des services financiers pour explorer l'utilisation responsable, inclusive et à grande échelle de l'IA.

« Notre collaboration avec le Media Lab du MIT est un chapitre stimulant du parcours d'innovation de la TD, explique Luke Gee, chef, Analyses et Intelligence artificielle, Groupe Banque TD. Elle reflète notre détermination continue à utiliser l'IA et les technologies génératives et à y investir. Nous sommes fiers de travailler activement avec les plus brillants cerveaux du domaine pour tester les nouveaux modèles, mettre en pratique des idées audacieuses et aider à déterminer de quelle manière une IA axée sur l'humain pourrait contribuer à transformer l'avenir des services bancaires. »

En tant que membre fondateur du secteur financier pour sAIpien, la TD souhaite modeler la banque de l'avenir en y intégrant l'expérience numérique et l'IA, et contribuer à convertir un leadership éclairé en solutions concrètes et adaptables. La TD soutiendra aussi des projets de formation de la prochaine génération de talents en IA et de commercialisation des résultats d'une recherche de pointe.

« Nous sommes enchantés d'accueillir la TD à titre de membre de la communauté Media Lab et du programme sAIpien, affirme Hossein Rahnama, professeur invité et responsable du programme sAIpien au Media Lab du MIT. Les services financiers sont un secteur fondamental pour lequel l'IA peut réellement changer les choses. Le point de vue et le leadership de la TD seront des éléments importants de notre mission de création de technologies, d'expériences et de systèmes transformateurs qui permettront aux gens de réinventer leur vie. »

