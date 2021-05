La TD renouvelle son engagement auprès des collectivités plus vulnérables

Plus de 1,3 million de dollars pour aider des collectivités partout au Québec à traverser la crise sanitaire

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW/ - Alors que la pandémie de COVID-19 continue de secouer le Québec, le Groupe Banque TD concrétise une troisième vague de dons auprès de 13 organismes communautaires québécois soutenant les collectivités plus vulnérables. S'inscrivant dans La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la TD, les dons accordés s'élèvent à 182 500 $ et portent ainsi le total du soutien à la collectivité à plus de 1,3 million de dollars depuis le début de la crise.

Préoccupée par l'impact de la situation actuelle sur les Québécois, la TD poursuit son engagement visant un rétablissement rapide, durable et équitable de la société. « La crise sanitaire continue de faire des ravages et les besoins ne cessent de croître. Alors que certaines communautés ont été frappées de façon disproportionnée par la pandémie, nous souhaitons réaffirmer notre soutien aux organismes qui agissent directement auprès des populations les plus durement touchées », a souligné Sylvie Demers, présidente, direction du Québec, Groupe Banque TD.

Femmes, enfants et aînés vulnérables

Les organismes sélectionnés œuvrent notamment auprès des femmes victimes de violence conjugale ainsi que des enfants et des aînés plus vulnérables. Parmi les dons remis, notons :

30 000 $ pour la Fondation Marie-Vincent afin d'offrir des services psychosociaux et thérapeutiques qui font une réelle différence dans la vie des enfants et des adolescents victimes de violence sexuelle.

afin d'offrir des services psychosociaux et thérapeutiques qui font une réelle différence dans la vie des enfants et des adolescents victimes de violence sexuelle. 25 000 $ à AlterGo pour le nouveau programme « En route pour le Défi », aidant les enfants vivant avec des limitations fonctionnelles à rester actifs malgré la pandémie.

pour le nouveau programme « En route pour le Défi », aidant les enfants vivant avec des limitations fonctionnelles à rester actifs malgré la pandémie. 25 000 $ pour les Petits Frères qui vise à briser l'isolement des aînés, notamment ceux issus de la diversité culturelle.

qui vise à briser l'isolement des aînés, notamment ceux issus de la diversité culturelle. 20 000 $ pour la Maison d'Haïti pour appuyer les familles durement touchées par la crise en offrant du soutien psychologique, des ressources adaptées et un lieu de confiance.

pour appuyer les familles durement touchées par la crise en offrant du soutien psychologique, des ressources adaptées et un lieu de confiance. 15 000 $ à la Fondation Le Chaînon pour soutenir les femmes en difficulté.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez le www.td.com/promessepretsaagir.

