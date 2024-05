La TD remporte le prix de l'obligation verte de l'année - institution financière

TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») est fier d'avoir remporté le prix pour l'emprunt durable 2024 décerné par Environmental Finance dans la catégorie obligation verte de l'année - institution financière, soulignant ainsi l'émission par la Banque d'une obligation verte en 2023.

Les prix pour l'emprunt durable d'Environmental Finance reconnaissent les émetteurs et souscripteurs d'obligations vertes, sociales et durables de premier plan ainsi que les transactions impliquant de telles obligations. Émise en décembre 2023, la quatrième obligation verte de la TD qui a mérité les grands honneurs était une obligation de trois ans de 500 millions de dollars américains, pilotée par un consortium de prise ferme composé d'entreprises appartenant à des minorités, à des femmes ou à d'anciens combattants. Les prix Environmental Finance évaluent les transactions d'après un éventail de critères comme l'innovation et les retombées environnementales et sociales.

Amy West, chef mondiale, Solutions ESG à Valeurs Mobilières TD a dit : « Bravo à la TD et à l'équipe Trésorerie pour cette belle réalisation. Ce prix récompense les efforts de bon nombre de collègues qui s'emploient à intégrer la durabilité dans les activités de la Banque et met en lumière le soutien qu'offre la TD aux marchés des obligations durables depuis une décennie. »

La TD félicite toutes les personnes qui se partagent le prix pour l'emprunt durable 2024 d'Environmental Finance. Voici d'autres distinctions que la TD a reçues dernièrement :

Dans le cadre de ses efforts visant à soutenir ses clients, ses collègues et ses collectivités, la Banque a entrepris des initiatives dont le défi TD Prêts à agir, le Plan d'action sur les changements climatiques de la TD et les parcours vers l'inclusion économique de la TD. Pour en savoir plus sur la durabilité et la responsabilité sociale à la TD, visitez le site https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/avenir-durable.

À propos du Groupe Banque TD

