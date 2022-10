Dans ce sondage de J.D. Power, la TD décroche la première place pour ce qui est de la confiance, de la commodité et de l'offre numérique.

TORONTO, le 31 oct. 2022 /CNW/ - La TD est fière de s'être classée en tête des cinq grandes banques canadiennes dans le sondage de satisfaction de la clientèle des services bancaires aux PME au Canada mené en 2022 par J.D. Power.

Ce sondage, dont les résultats ont été annoncés aujourd'hui, a été mené auprès de plus de 2 200 clients des services bancaires aux PME au Canada, à qui J.D. Power a demandé si leur banque répondait à leurs besoins et à leurs attentes sur le plan financier.

« Merci à tous nos clients pour cette reconnaissance, ainsi qu'à tous nos banquiers pour entreprises, qui leur offrent une expérience légendaire, a déclaré Paul Douglas, chef de groupe, Services bancaires aux entreprises au Canada. Ce résultat montre à quel point nos équipes accordent une grande importance à la clientèle et sont déterminées à favoriser la réussite des PME. Je suis extrêmement fier de leur travail. »

À propos du sondage de satisfaction de la clientèle des services bancaires aux PME

Mené de juin à juillet 2022, ce sondage mesure la satisfaction de la clientèle selon sept facteurs (qui, ensemble, donnent un indice de satisfaction global). La TD est arrivée en tête des banques nationales du Canada dans les aspects clés suivants :

Confiance

Types de comptes

Commodité

Résolution de problèmes

Canaux numériques

« Dans le climat d'incertitude actuel, les PME clientes n'ont pas seulement besoin d'un compte bancaire, loin de là : il leur faut des conseils financiers avisés de la part d'une personne résolue à tout faire pour que leur entreprise prospère, explique Alec Morley, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises à la TD. Nous sommes ravis d'être ainsi récompensés par nos entreprises clientes, mais nous savons que ce n'est qu'un point de départ. Nous devons continuer à investir pour qu'il soit plus rapide et plus facile de faire affaire avec nous. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial en matière de rétroaction des consommateurs, de services-conseils, d'analyse et de données. Pionnier dans l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (AI) et de la modélisation algorithmique pour décoder les comportements des consommateurs, J.D. Power assure depuis plus de 50 ans une veille sectorielle perspicace sur les interactions de la clientèle avec les marques et les produits. Les grandes entreprises des principaux secteurs s'appuient sur les données de J.D. Power pour orienter leurs stratégies de contact avec la clientèle. J.D. Power a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les services offerts par l'entreprise, visitez JDPower.com/business. L'outil de magasinage auto J.D. Power est accessible à JDPower.com.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Astrid-Maria Ciarallo, [email protected]