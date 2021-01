TORONTO et CHERRY HILL, N.J., le 28 janv. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) est heureux d'annoncer qu'il figure à l'indice 2021 sur l'égalité des sexes des services financiers Bloomberg (BFGEI). Cette reconnaissance souligne l'engagement de la TD envers la promotion de l'égalité des femmes, y compris en favorisant leur réussite à chaque étape de leur carrière.

La TD a une histoire profondément enracinée de promotion et de soutien en matière de diversité et d'inclusion, en milieu de travail et ailleurs. Elle a d'ailleurs formé son premier Conseil de la diversité de la direction en 2005 pour aider à entraîner les progrès continus nécessaires pour favoriser l'inclusion. En 2020, la TD a atteint son objectif, qui consistait à ce que 40 % des postes de vice-présidence ou des échelons supérieurs de la Banque au Canada soient occupés par des femmes. Pour obtenir ces résultats et pour continuer sur la voie de l'égalité des sexes, la TD investit continuellement des ressources dans des initiatives ayant trait au talent, de même que dans le mentorat, le coaching et le perfectionnement, le tout dans le but de soutenir le perfectionnement et l'avancement équitable de l'ensemble des collègues.

« La TD adhère au principe de diversité et d'inclusion à l'échelle de l'entreprise : nous continuons de travailler sans relâche pour contribuer à bâtir un milieu de travail et un monde où tout le monde peut s'épanouir et atteindre ses objectifs de carrière. Nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle mondiale pour une cinquième année consécutive pour notre engagement de longue date, ainsi que pour la promotion active que nous faisons du perfectionnement professionnel des femmes », explique Vivian Abdelmessih, VP à la direction et chef de la gestion des risques, Services bancaires canadiens, Gestion de patrimoine et Assurance, et présidente du Comité des femmes dirigeantes de la TD.

Chaque année, la TD organise plus de 120 activités du Comité des femmes dirigeantes partout en Amérique du Nord. Parmi les actions entreprises par la TD pour soutenir les femmes et les organismes dirigés par des femmes, on trouve entre autres :

la création d'un nouveau site Web pour les entrepreneures, qui permettra à celles-ci d'obtenir des conseils judicieux ainsi que les contacts, les ressources et les outils appropriés;

un financement offert au Forum for Women Entrepreneurs pour soutenir les femmes propriétaires d'entreprise, en facilitant l'accès aux mentors qui peuvent les aider à faire croître leur entreprise;

sa reconnaissance, pour une dixième année de suite, à titre de champion de l'approvisionnement de la Women Business Enterprises (WBE Canada) en 2020 et membre de la WBE Canada, laquelle favorise la diversité des fournisseurs et les entreprises canadiennes détenues par des femmes;

membre de la WBE Canada, laquelle favorise la diversité des fournisseurs et les entreprises canadiennes détenues par des femmes; la collaboration avec le groupe Femmes en technologie et des organismes tels que le Black Professionals in Tech Network (BPTN) et l'Ontario Network of Women in Engineering. Le réseau du Comité des femmes dirigeantes de la TD, qui regroupe plus de 15 000 collègues de la TD au Canada et aux États-Unis, donne la chance aux membres de participer à des activités de réseautage, de mentorat et de perfectionnement personnel et professionnel. Pour en savoir plus, consultez la page Comité des femmes dirigeantes de la TD.

