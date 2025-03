Les titulaires d'une carte de crédit TD admissible obtiennent une remise de 10 % sous forme de crédit sur le relevé sur les achats admissibles de nourriture et de boissons faits au Rogers CentreMC et un accès exclusif au stade grâce à la file d'accès prioritaire à la porte d'entrée 6

TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - La saison de baseball est lancée! Le coup d'envoi de la saison des Toronto Blue Jays a été donné et le Groupe Banque TD (la « TD ») est ravi de continuer à offrir des avantages exclusifs aux titulaires d'une carte de crédit TD admissible pendant la saison régulière.

Tous les titulaires d'une carte de crédit TD recevront une remise de 10 % sous forme de crédit sur le relevé† sur les achats admissibles de nourriture et de boissons faits au Rogers Centre pendant les matchs à domicile de la saison régulière 2025 des Toronto Blue Jays.

Les titulaires d'une carte de crédit TD admissible pourront aussi entrer plus rapidement grâce à la file d'accès prioritaire††, qui est maintenant à la porte 6 du Rogers Centre sur Bremner Boulevard, au coin sud-est du stade, lors des matchs à domicile de la saison régulière 2025 des Toronto Blue Jays. Grâce à cet avantage, les titulaires d'une carte de crédit TD admissible, une personne invitée et tout mineur les accompagnant peuvent bénéficier d'un accès prioritaire au stade sur présentation d'une carte de crédit TD admissible et d'un billet valide pour le match de la journée à la porte 6.

« L'énergie qui règne dans le stade est unique, que vous regardiez le premier lancer, célébriez un bon coup ou passiez du temps avec vos amis et votre famille, a déclaré Meg McKee, vice-présidente à la direction, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel, TD. Après avoir constaté l'engouement des titulaires d'une carte de crédit TD admissible pour les avantages exclusifs de la saison dernière, nous sommes heureux de les offrir de nouveau pour la saison régulière 2025 et de permettre ainsi à nos clients d'améliorer davantage leur expérience lorsqu'ils assistent à des matchs à domicile des Toronto Blue Jays. De plus, grâce à des espaces uniques comme le TD Park Social dans le quartier Outfield, les partisans peuvent se réunir, jouer à des jeux et plonger dans le feu de l'action. »

Le calendrier 2025 a de quoi plaire à tout le monde, proposant notamment une série de soirées thématiques présentées par la TD, dont le match d'ouverture (le 27 mars), la journée de cricket au parc (le 31 mai), la soirée de la Fierté (le 20 juin) et la fin de semaine d'appréciation des fans (du 26 au 28 septembre).

« Nous continuons à chercher des façons de créer des moments inoubliables pour les partisans des Toronto Blue Jays au Rogers Centre, et nous sommes heureux que la TD offre une fois de plus des avantages spéciaux aux titulaires d'une carte de crédit TD admissible pour améliorer leur expérience lorsqu'ils viennent assister à des matchs, a déclaré Natalie Agro, directrice des partenariats, Toronto Blue Jays. La saison s'annonce des plus emballantes, et nous avons hâte de voir les partisans profiter du TD Park Social et de célébrer avec leur famille, leurs amis et les autres partisans des Toronto Blue Jays. »

Pour en savoir plus sur les avantages exclusifs offerts aux titulaires d'une carte de crédit TD admissible, y compris toutes les modalités de l'offre, td.com/offrefansbluejays.

† Cette offre promotionnelle d'une durée limitée (« offre ») s'adresse à tous les titulaires (principal et supplémentaires) de comptes de carte de crédit Visa Platine* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite Privilège* TDMD AéroplanMD, Visa* Affaires TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TD Classe ultime Voyages, Visa* TD Platine Voyages, Visa* Primes TD, Visa* TD Voyages Affaires, Visa Infinite* TD Remises, Visa* TD Remises, Visa* TD Remises Affaires, Visa* TD à faible taux, Visa* TD Affaires à taux sélectMC, Visa* TD en dollars US, Visa* TD Émeraude à taux variable et Visa* TD Verte (chacun étant un « compte admissible »). Pour être admissibles à cette offre, les titulaires de carte doivent se servir d'un compte admissible pour acheter tout produit (nourriture et/ou boisson) à un commerce de nourriture et de boissons qui se trouve à l'intérieur du stade Rogers CentreMC (chacun étant un « achat admissible ») lors d'un match à domicile de la saison régulière des Toronto Blue JaysMD joué entre le 27 mars 2025 et le 28 septembre 2025, inclusivement (« période de l'offre »). Seuls les achats admissibles faits avant 23 h 59 (HE) lors d'un jour de match à domicile admissible de la saison régulière des Toronto Blue Jays sont admissibles. Les achats faits dans les loges, pour des billets, pour des cartes-cadeaux, dans les boutiques Jays ShopMC, pour le stationnement et pour des dons à la Jays Care FoundationMC (incluant les achats de billets de moitié-moitié) ne sont pas admissibles. Les comptes admissibles à l'offre recevront un crédit sur le relevé correspondant à 10 % du montant total de toutes les opérations d'achat admissibles inscrites (taxes incluses) effectuées au moyen d'un compte admissible pendant la période de l'offre. Le crédit sur le relevé de 10 % applicable est appliqué au compte admissible et n'est pas une réduction de prix applicable lors d'un achat admissible. Il n'y a pas de limite au nombre d'achats admissibles que peuvent effectuer les titulaires (principal et supplémentaires) d'un compte de carte admissible pendant la période de l'offre, et les dépenses de tous les titulaires (principal et supplémentaires) du compte de carte admissible seront comptabilisées dans le cadre de l'offre. Il n'y a aucun montant de dépenses minimal pour chaque opération d'achat admissible effectuée et aucun montant de dépenses maximal pour les opérations d'achat admissibles effectuées à l'aide d'un compte admissible pendant la période de l'offre. Veuillez prévoir jusqu'à 8 semaines suivant la date de votre achat admissible au Rogers Centre pour recevoir le crédit sur le relevé de 10 % accordé sur votre compte admissible dans le cadre de cette offre. Les comptes admissibles doivent être ouverts et en règle au moment où le crédit sur le relevé est appliqué à un compte admissible. Cette offre n'est pas transférable. Cette offre peut être modifiée, prolongée ou retirée en tout temps, sans préavis, et s'ajoute à toute autre offre déjà en vigueur pour un compte admissible. Cette offre peut être révoquée si vous semblez l'avoir altérée ou en avoir outrepassé le règlement, ou si vous participez à des activités douteuses ou frauduleuses, tel que le détermine La Banque Toronto-Dominion à son entière discrétion. La Banque Toronto-Dominion n'assume aucune responsabilité ni obligation à l'égard de la nourriture et des boissons achetées au Rogers Centre. Par souci d'éviter toute ambiguïté, l'offre est présentée uniquement par La Banque Toronto-Dominion et n'est pas présentée ni autrement administrée par Rogers Blue Jays Baseball Partnership (propriétaire des Toronto Blue Jays) ou Rogers Stadium Limited Partnership.

†† S'adresse à tous les titulaires (principal et supplémentaires) de comptes de carte de crédit Visa Platine* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, Visa Infinite Privilège* TDMD AéroplanMD, Visa* Affaires TDMD AéroplanMD, Visa Infinite* TD Classe ultime Voyages, Visa* TD Platine Voyages, Visa* TD Voyages Affaires, Visa Infinite* TD Remises, Visa* TD Remises Affaires et Visa* TD Affaires à taux sélectMC (chacun étant un « compte admissible »). Chaque titulaire de carte admissible peut être accompagné d'un (1) adulte et de mineurs (qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité) qui se trouvent en compagnie du titulaire de carte admissible pendant un match à domicile de la saison régulière des Toronto Blue JaysMD entre le 27 mars 2025 et le 28 septembre 2025, inclusivement (« période de l'offre »). Les modalités d'entrée sont sous réserve de conditions de sécurité à l'entière discrétion de Rogers Stadium Limited Partnership (propriétaire du stade Rogers CentreMC), de Rogers Blue Jays Baseball Partnership (propriétaire de l'équipe de la Ligue majeure de baseball Toronto Blue Jays) et de la Major League Baseball.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,09 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

