Les clients admissibles peuvent profiter de rabais et d'économies sur de grandes marques pour tirer davantage de leurs achats courants.

TORONTO, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Alors que de nombreux Canadiens cherchent des moyens de commencer l'année en adoptant de meilleures habitudes de dépenses, la TD présente une nouvelle expérience de récompenses qui aide les clients à tirer plus de valeur de leurs achats courants. Les titulaires admissibles d'une carte de crédit TD ou d'une carte Visa Débit peuvent s'attendre à trouver des rabais et des offres de remise en argent sur de grandes marques dans l'appli TD et BanqueNet. Ils profiteront ainsi d'un moyen simple et rapide d'économiser sur leurs achats courants, grâce à des offres qu'ils pourront parcourir et activer en seulement quelques clics.

« Nos clients nous disent qu'en 2026, ils souhaitent gérer leur argent de façon plus intentionnelle; pas seulement en janvier, mais tout au long de l'année, indique Anne-Lynne Davidson, vice-présidente, Fidélisation, Services bancaires personnels au Canada. Ils veulent des récompenses qui sont pertinentes dans leur vie quotidienne, pas seulement des avantages ponctuels. Grâce à cette nouvelle expérience, les titulaires admissibles d'une carte de crédit TD ou d'une carte Visa Débit peuvent transformer leurs achats courants en occasions d'obtenir une plus grande valeur. »

Parmi les détaillants participants dès aujourd'hui, on trouve Gap, Simons, Decathlon, Banana Republic et PetSmart, qui offrent différents types de récompenses, comme des rabais et des remises en argent pour aider les clients à économiser sur leurs achats courants.

De meilleures habitudes pour une valeur en continu

Que les clients souhaitent rafraîchir leur garde-robe, bouger plus ou simplifier leur routine beauté, cette nouvelle expérience de récompenses les aidera à respecter leur résolution « nouvelle année, nouveau moi » en leur offrant des avantages pratiques tout au long de l'année.

La TD témoigne ainsi son engagement à offrir des récompenses personnalisées avantageuses, qui vont au-delà des offres de lancement et qui reconnaissent la fidélité des clients durant toute l'année.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle expérience de récompenses, suivez ce lien.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 octobre 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Veuillez écrire à Sarah E Miller à [email protected].