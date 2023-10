Elle a aussi été reconnue pour ses démarches d'innovation et de transformation, et pour son offre de produits en ligne.

TORONTO, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, le Groupe Banque TD (la TD) a été nommé « meilleure banque numérique pour les consommateurs en Amérique du Nord » par Global Finance dans le cadre des prix World's Best Digital Banks 2023. Cette performance est attribuable à la victoire de la Banque dans six catégories régionales pour l'Amérique du Nord, dont celle de l'innovation et de la transformation, et celle de l'offre de produits en ligne.

« Il est essentiel de bien cerner les préférences de notre clientèle si nous voulons répondre à leurs besoins par voie numérique, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Nos équipes sont déterminées à interagir avec les clients de manière constructive et personnalisée, et à évoluer constamment pour leur offrir une expérience enrichissante. Nous sommes fiers d'être ainsi reconnus par Global Finance pour notre offre numérique personnalisée, une troisième année d'affilée. »

La Banque a d'ailleurs reçu d'autres éloges du secteur pour son leadership sur le plan des services bancaires numériques en Amérique du Nord :

La TD a décroché la première place dans le cadre de l'enquête sur la satisfaction à l'égard des applications mobiles de services bancaires au Canada menée en 2023 par J.D. Power, soit une hausse d'une place par rapport à son résultat de 2022 1 .

La TD s'est classée au premier rang selon le rapport 2023 de Brand Finance sur les 100 marques ayant le plus de valeur au Canada 2 .

Selon Comscore, la TD continue d'avoir la portée numérique moyenne la plus étendue de toutes les banques au Canada et fait partie des chefs de file de la portée numérique nationale parmi les grandes banques des marchés développés 3 .

Selon data.ai, de toutes les banques canadiennes, depuis neuf ans, c'est la TD qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs actifs de son appli chaque mois 4 .

. Cette année, Global Finance a nommé le Laboratoire TD (au Canada ) et TD Workshop (aux États-Unis) au palmarès des meilleurs laboratoires d'innovation financière au monde en 2023 5 .

Le Centre de ressources sur l'équité de la TD a été récompensé par le Business Intelligence Group - dans le cadre de ses prix d'innovation 2023 - pour sa capacité à concrétiser des idées de manière novatrice6.

Les candidatures aux prix de Global Finance ont été présélectionnées par une équipe d'experts des domaines numérique et bancaire d'Infosys, et les gagnants ont été choisis par les rédacteurs de Global Finance. Ceux-ci ont été jugés selon les critères suivants : solidité de la stratégie visant à attirer et à servir les clients des services numériques, succès dans l'utilisation des services numériques par les clients, croissance de la clientèle des services numériques, étendue de l'offre de produits, preuve des avantages tangibles tirés des initiatives numériques, et conception et fonctionnalités des sites Web et mobiles.

______________________________ 1 À égalité en 2023. Pour en savoir plus sur les prix J.D. Power 2023, visitez www.jdpower.com/awards. 2 Source : Brand Finance, « TD on the rise as it overtakes RBC to claim title as Canada's most valuable brand », 30 mars 2023. 3 Outil MMX® Multi-Platform de Comscore, services financiers - services bancaires, audience totale, moyenne sur trois mois se terminant en juin 2023, au Canada, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. 4 Source : Data.ai. Pour les cinq grandes banques canadiennes (c.-à-d., TD, RBC, Banque Scotia, BMO et CIBC) pour la période terminée le 31 décembre 2022. 5 Source : Global Finance « Best Innovation Labs 2023 », 31 mai 2023. 6 Source : Business Intelligence Group, « 2023 Big Innovation Awards », 11 janvier 2023.

Pour en savoir plus sur TD Invente, la démarche d'innovation interne du Groupe Banque TD, rendez-vous sur https://tdinvent.td.com.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

