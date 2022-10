TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, le Groupe Banque TD (la TD) a été nommé « meilleure banque numérique nord-américaine pour les consommateurs » par Global Finance dans le cadre des prix World's Best Digital Banks 2022. Cette performance est attribuable à la victoire de la Banque dans six catégories régionales pour l'Amérique du Nord, dont celle du succès des produits et services mobiles et en ligne.

« C'est un honneur d'être encore une fois récompensés par Global Finance pour nos capacités numériques à la fine pointe du secteur, souligne Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Nous restons déterminés à aller au-devant des besoins et à dépasser les attentes de nos clients, qui évoluent constamment, et nous continuerons à exploiter notre écosystème d'innovation pour contribuer à réinventer l'expérience bancaire des clients. »

La TD continue de tirer parti de ses capacités d'innovation afin de mieux soutenir ses clients en offrant de nouveaux outils et des expériences numériques davantage personnalisées, comme en témoignent des rapports récents du secteur.

Selon Sensor Tower, une société de veille concurrentielle sur l'économie numérique mondiale, la TD a le plus grand nombre d'utilisateurs actifs mensuels parmi les applications mobiles bancaires au Canadai. Dans son rapport 2022 sur les services bancaires mobiles qu'elle vient de publier, Sensor Tower soulignait aussi les solides résultats de la Banque pour ce qui est de l'engagement de sa clientèle en constante progression.

Similarweb, une plateforme de premier ordre pour comprendre le comportement en ligne, a aussi nommé la TD meilleure banque pour l'engagement de la clientèle en ligne au Canada. Selon des données de Similarweb, la TD a surpassé ses homologues en termes de présence et de portée sur le Web et sur le plan de l'audience, des visites et des taux d'engagement totauxii.

Ces deux rapports font suite aux récentes reconnaissances de data.ai, Comscore et Touchpoint/Curinos, qui ont placé la TD au premier rang au Canada dans plusieurs catégories liées à la clientèle, à l'engagement, à l'adoption et à l'expérience numériques. Selon Mobile Customer Experience Analytics, un partenariat entre Touchpoint Group et Curinos, l'appli de la TD est la mieux notée parmi les cinq grandes banques canadiennes d'après les « commentaires des clients engagés » au cours des 12 derniers moisiii.

Les candidatures aux prix de Global Finance ont été présélectionnées par une équipe d'experts des domaines numérique et bancaire d'Infosys, et les rédacteurs de Global Finance ont choisi les gagnants. Ceux-ci ont été jugés sur la base des critères suivants : solidité de la stratégie visant à attirer et à servir les clients des services numériques, succès dans l'utilisation des services numériques par les clients, croissance de la clientèle des services numériques, étendue de l'offre de produits, preuve des avantages tangibles tirés des initiatives numériques, et conception et fonctionnalités des sites Web et mobiles.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».



__________________________ i The State of Mobile Banking in Canada 2022: An Analysis of Mobile Banking in Canada and Other Fintech App Trends. Les données sur les utilisateurs actifs mensuels de Sensor Tower (iOS et Android) sont basées sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. ii Competitor Landscape : Canadian Digital Banking Report 2022; Similarweb. Les mesures du trafic Web de Similarweb sont basées sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. iii Mobile Customer Experience Analytics : Ensemble de données de 19 469 commentaires d'utilisateurs provenant des magasins d'applications iOS et Android entre avril 2021 et mars 2022. Les clients engagés sont définis comme les utilisateurs fournissant à la fois une note et un commentaire dans leur évaluation de l'application.



