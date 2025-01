La TD remporte les honneurs dans deux catégories pour TD invente et son programme d'apprentissage immersif

TORONTO, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Pour la quatrième année consécutive, le Groupe Banque TD (la TD) a reçu des prix d'innovation de la part du Business Intelligence Group (BIG). Il a été récompensé pour les expériences immersives et inclusives qu'il offre et pour sa démarche d'innovation interne axée sur l'avenir. Ce programme de prix annuel récompense les gens, les entreprises et les idées qui modifient notre perception du monde.

Lors de l'édition 2025, la TD a été reconnue dans deux catégories. TD invente, l'approche de la Banque en matière d'innovation, a été récompensée dans la catégorie entreprise, et le programme d'apprentissage immersif de la TD, un programme de formation en réalité virtuelle destiné aux collègues en succursale, est arrivé en tête dans la catégorie produit.

TD invente est une philosophie collective qui amène les quelque 95 000 collègues de la TD à innover pour atteindre un but. C'est la démarche commune qui sous-tend la capacité de la Banque à transformer les choses en créant des modèles, des processus et des offres d'affaires en réaction à l'évolution rapide des préférences de la clientèle, des nouvelles technologies et des vecteurs de changement émergents. Cette philosophie permet aux collègues d'intégrer l'innovation à leur travail quotidien afin, avant tout, de créer des expériences centrées sur la clientèle au moyen d'améliorations progressives, et également de faire naître de nouvelles idées.

C'est par l'intermédiaire de G1iD - un programme d'idéation - que la Banque obtient des idées directement des collègues. G1iD, qui a d'ailleurs fêté son cinquième anniversaire, a dépassé la barre des 100 000 idées soumises par les collègues, dont 10 000 ont été appliquées. Les employés de la TD sont également à l'origine du dépôt de 1 600 demandes de brevets depuis 2019.

L'une des dernières innovations propulsées par la démarche TD invente, c'est le programme d'apprentissage immersif de la TD. Basé sur la réalité virtuelle, il vise à améliorer la formation en service à la clientèle des collègues en succursale. Premier du genre à voir le jour au Canada et aux États-Unis, le programme avait pour but de rehausser le service à la clientèle et le perfectionnement des employés de la TD, en adéquation avec notre vision stratégique d'innovation axée sur les personnes, tout en offrant aux collègues un cadre sûr où apprendre et gagner en confiance. Au moyen de casques de réalité virtuelle, les collègues de la TD ont ainsi simulé des interactions quotidiennes avec les clients dans un environnement de succursale et appris à y répondre de manière constructive, personnalisée et empathique. La version pilote a remporté un vif succès, puisque 92 % des collègues ont retenu l'information acquise, et 80 % estiment que la formation en réalité virtuelle était plus efficace que les méthodes traditionnelles.

« Nous sommes fiers d'être ainsi reconnus par le Business Intelligence Group pour le travail que nous accomplissons en vue de façonner l'avenir des services bancaires à la TD, a déclaré Imran Khan, chef, Innovation de l'entreprise et Conception. Par l'intermédiaire de TD invente, nous continuons d'intégrer l'innovation à tous les secteurs de la Banque pour offrir une expérience plus personnalisée et plus connectée à nos clients, afin de leur faciliter la vie. À la TD, notre objectif est toujours de trouver la meilleure façon de faire en nous adaptant et en nous réinventant pour offrir plus de valeur à nos clients, et d'innover pour répondre aux besoins des différentes collectivités que nous servons. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine TD et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2024, les actifs de la TD totalisaient 2,06 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos du Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé dans le but de récompenser le talent et la performance dans le monde des affaires. Contrairement aux autres prix remis par le secteur , ses programmes sont jugés par des dirigeants alliant expérience et connaissances. Avec son système de notation exclusif et unique en son genre, l'organisme évalue de façon ciblée les performances dans de nombreux domaines d'activité et récompense les entreprises dont les réalisations surpassent celles de leurs consœurs.

