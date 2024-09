Alimentée par BigCommerce, cette plateforme de commerce électronique de premier ordre offre un guichet en ligne unique et idéal pour les PME qui souhaitent bâtir et faire croître leur vitrine virtuelle

TORONTO, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) est heureux d'annoncer le lancement de Solutions de commerce électronique TD, une plateforme de commerce électronique clé en main et hautement personnalisable qui permet aux PME canadiennes de commencer sans tarder à vendre leurs produits et leurs services en ligne et d'accepter facilement les paiements. La plateforme de commerce électronique de BigCommerce, une plateforme logiciel-service ouverte de premier ordre, offre un ensemble complet d'options souples comprenant des outils de conception de boutique en ligne intuitifs et relatifs à la gestion des stocks et des commandes, ainsi qu'une gamme complète de solutions de paiement provenant de la TD. Elle offre une vitrine en ligne conviviale et personnalisable et des solutions fiables qui évoluent sans compromettre les résultats.

Selon les prévisions*, le commerce électronique est en voie de représenter près de 12 % des ventes au détail totales au Canada cette année. Plus de 80 % des Canadiens font des achats en ligne - une hausse de 20 % depuis cinq ans. Solutions de commerce électronique TD élimine les obstacles historiquement associés à la mise sur pied d'une entreprise en ligne pour faciliter le démarrage des entreprises, leur exploitation et leur épanouissement dans le marché de détail en évolution rapide d'aujourd'hui.

« À la TD, nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent les PME au sein de l'économie canadienne en stimulant l'innovation, en créant des emplois et en propulsant les collectivités, explique Alec Morley, premier vice-président des Services bancaires aux PME de la TD au Canada. En tant que banque engagée à soutenir les entreprises locales, nous sommes fiers d'aider nos clients à réussir en leur fournissant des outils et des solutions de commerce électronique fiables pour soutenir leur entreprise en croissance et les aider à acquérir de nouveaux clients. »

À son lancement, la plateforme Solutions de commerce électronique TD, alimentée par BigCommerce, sera accessible à tous les clients des Services bancaires aux entreprises TD ainsi qu'aux nouveaux clients, et offrira une gamme complète de capacités, y compris des options de comptabilité et d'optimisation du référencement, la détection de la fraude et des offres de paiement multiples au fil de la croissance de l'entreprise. Les clients de la TD peuvent profiter du dépôt de fonds le jour même** et d'une facturation simplifiée, ce qui permet aux entreprises de gérer des paiements à plusieurs tiers.

De plus, Solutions de commerce électronique TD fournit aux propriétaires de PME une même expérience d'intégration et fournisseur pour tous leurs besoins relatifs à leur vitrine en ligne et à l'acceptation des paiements, de même qu'un soutien complet par le Centre de contact de Solutions aux commerçants et un soutien technique offert par BigCommerce.

« Offrir la possibilité d'acheter en ligne était optionnel il y a un certain temps, mais nous savons que, depuis la pandémie, les manières d'acheter ont changé et qu'un bon nombre des opérations d'achat est effectué en ligne, explique M. Morley. Nos clients souhaitent offrir la possibilité d'acheter en ligne, et c'est ce que nous allons offrir avec BigCommerce. »

« Cette collaboration combine les solides capacités en services bancaires aux entreprises de la TD avec la technologie de pointe de la plateforme de commerce électronique de BigCommerce, créant ainsi une solution bancaire et commerciale tout-en-un dynamique, affirme Brent Bellm, chef de la direction de BigCommerce. Cette offre unifiée novatrice ouvre la voie à de nouveaux flux de revenus et à de nouvelles occasions de croissance pour les entreprises canadiennes de toutes tailles. »

** Les montants des opérations de paiement seront généralement inscrits dans votre compte des Services bancaires aux entreprises TD et datés du même jour ouvrable où l'opération a été effectuée et soumise. Les opérations effectuées les fins de semaine et les jours fériés seront inscrites et créditées dans votre compte des Services bancaires aux entreprises TD le jour ouvrable suivant.

Pour en savoir plus sur Solutions de commerce électronique TD, visitez : https://www.td.com/ca/fr/entreprises/solutions-aux-commercants/createur-site-web-commerce-electronique.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq: BIGC) est une plateforme de commerce électronique libre-service ouverte et composable de premier ordre qui donne aux marques et aux détaillants de toutes tailles les moyens d'innover ainsi que de bâtir et de faire croître leur entreprise en ligne. Personnalisable, performante et conviviale, la plateforme de BigCommerce offre à ses clients des fonctionnalités sophistiquées de qualité entreprise. Des dizaines de milliers de sociétés spécialisées en commerce de détail et en commerce interentreprises réparties dans 150 pays et œuvrant dans de nombreux secteurs ont recours à BigCommerce, notamment Burrow, Coldwater Creek, Francesca's, Harvey Nichols, King Arthur Baking Co., MKM Building Supplies, United Aqua Group et Uplift Desk. Pour en savoir plus, visitez le site www.bigcommerce.com ou suivez-nous sur X et LinkedIn.

