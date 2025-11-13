Les fonds seront remis à des organismes qui aident les personnes immigrantes et réfugiées à tisser des liens, à accroître leurs connaissances financières et à prospérer au Canada.

TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui un don total d'un million de dollars à des organismes à but non lucratif qui soutiennent les immigrants, les réfugiés et les nouveaux arrivants au Canada. Par l'entremise de La Promesse TD Prêts à agir, la Banque versera des subventions à 14 organismes dont la mission a une incidence concrète sur l'établissement des nouveaux arrivants, leur éducation financière et leur intégration sociale.

Des sondages récemment menés par la TD sur les défis des nouveaux arrivants montrent que ces derniers ont besoin de soutien à plus long terme. En effet, 55 % des répondants ont affirmé avoir eu du mal à gérer leurs finances depuis leur arrivée au Canada, 76 % ont dit avoir peur de faire des erreurs d'ordre financier dans leur pays d'accueil et plus de 80 % de ceux qui ont demandé du crédit ont rapporté s'être heurtés à des obstacles durant le processus de demande.

« Avoir confiance en ses capacités financières est essentiel quand on s'établit au Canada, explique Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Services bancaires courants et Épargne et placements à la TD. Pourtant, bon nombre de nouveaux arrivants se heurtent à des obstacles systémiques dans le système bancaire. En soutenant des organismes qui offrent des ressources, des outils et de l'aide aux nouveaux arrivants, nous voulons faciliter leurs efforts pour éliminer ces obstacles et outiller les personnes qui refont leur vie au Canada de manière à les conforter dans leurs démarches, y compris la gestion de leurs actifs au quotidien et en prévision de l'avenir, et leur participation active à l'économie canadienne. »

Voici les 14 organismes visés par les subventions de la TD :

Fondation SUCCESS - Colombie-Britannique

- Colombie-Britannique Skills for Change - Ontario (Toronto)

- Ontario (Toronto) Association des services aux immigrants de la Nouvelle-Écosse (ISANS) - Nouvelle-Écosse

- Nouvelle-Écosse The Immigrant Education Society (TIES) - Alberta

- Alberta Immigrant & Refugee Community Organization of Manitoba (IRCOM) - Manitoba

- Manitoba Services pour femmes immigrantes d'Ottawa - Ontario (Ottawa)

- Ontario (Ottawa) Together Project, une initiative de MakeWay Charitable Society - Nationale

- Nationale BAI (Bienvenue à l'immigrant) - Québec

- Québec New Canadians Centre Peterborough - Ontario (Peterborough)

- Ontario (Peterborough) Centre communautaire des femmes sud-asiatiques - Québec

- Québec Immigration and Refugee Services Association (IRSA) - Île-du-Prince-Édouard

- Île-du-Prince-Édouard Association for New Canadians - Terre-Neuve-et-Labrador

- Terre-Neuve-et-Labrador Northwest London Resource Centre - Ontario (London)

- Ontario (London) YMCA du Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick- Nouveau-Brunswick

« Refaire sa vie dans un nouveau pays comporte beaucoup de défis, précise Alicia Rose, vice-présidente associée, Impact social, Durabilité et Responsabilité sociale à la TD, et les organismes communautaires jouent un rôle clé dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, nous appuyons fièrement ces organismes et leurs efforts pour offrir des ressources, des programmes et des réseaux qui peuvent aider les nouveaux arrivants à prospérer et à se sentir chez eux au Canada. »

La TD a aussi créé le Centre d'apprentissage TD pour les nouveaux arrivants, un site qui rassemble des articles et des renseignements qui peuvent les aider à mieux comprendre le marché bancaire canadien, en plus de promouvoir les produits et services de la TD qui pourraient les intéresser.

À propos du Groupe Banque TD

La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billions de dollars. La Banque Toronto Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

