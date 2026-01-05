TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Raymond Chun, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD prononcera une allocution à la Conférence des chefs de la direction des banques canadiennes 2026 de RBC Marchés des capitaux, qui aura lieu à Toronto le mardi 6 janvier 2026. Sa présentation commencera à 13 h 20 (HE). Il sera possible d'écouter la présentation en direct, en version audio, dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la TD. La webdiffusion sera également archivée à la même adresse.

