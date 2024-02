La performance de la TD en matière de durabilité est reconnue dans une évaluation internationale.

TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) est fier de figurer dans le Sustainability Yearbook de 2024 de S&P Global, et de voir ainsi sa performance reconnue dans plusieurs indicateurs de durabilité.

Les membres du Sustainability Yearbook de S&P Global sont des entreprises qui se classent dans la tranche supérieure de 15 % de leur secteur, qui obtiennent à l'évaluation de la durabilité des entreprises (Corporate Sustainability Assessment - CSA) un résultat supérieur à 30 et qui se situent à un écart d'au plus 30 % de l'entreprise la plus performante de ce secteur. Pour en savoir plus sur les critères d'évaluation, consultez la méthodologie sur le site de S&P Global.

Par cette distinction, la TD est une nouvelle fois reconnue pour ses efforts en faveur d'un avenir durable et inclusif pour sa clientèle, les collectivités où elle exerce ses activités et les économies qu'elle soutient.

« La TD contribue depuis longtemps à la création d'un avenir plus durable, le but étant que nos clients, nos collectivités et nos collègues s'épanouissent dans un monde en constante évolution, a déclaré Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Durabilité et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. Alors que nous nous employons à concrétiser nos objectifs, l'inscription de la TD au Sustainability Yearbook de S&P Global illustre une fois de plus l'importance de cette démarche et les progrès que nous réalisons à cet égard. »

La TD a récemment reçu d'autres distinctions :

La TD est ravie de pouvoir jouer un rôle dans la vie de ses clients, de ses collègues et de ses collectivités. Elle tient à féliciter toutes les entreprises qui figurent dans Sustainability Yearbook de S&P Global.

Pour en savoir plus sur la durabilité et la responsabilité sociale à la TD, lisez le Plan d'action sur les changements climatiques de la TD et le Rapport ESG de la TD, ou consultez cette page : https://actualites.td.com/ca/fr.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27.5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Vandana Kattar, [email protected]